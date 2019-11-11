e-Dönüşüm’le tasarruf imkânı

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) tarafından 19 Ekim’de yayımlanan tebliğle yıllık cirosu 5 milyon TL üzerinde olan tüm şirketlerin e-Fatura, e-Arşiv, e-Defter ve e-İrsaliye uygulamasına geçiş süreci başladı. Digital Planet Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Vural, yeni tebliğle e-Fatura kullanan firmaların yıllık cirolarına yüzde 3 katkı sağlayabileceğini söyledi. Buna göre her bir kâğıt fatura için oluşan kargolama maliyeti de düşünüldüğünde şirketler, 5-7 TL gibi bir masrafa ek olarak 10 yıl boyunca arşivleme ve gereksiz iş yükünden e-Dönüşüm’e geçerek kurtuluyor. Şirketlerin keseceği bir e-Fatura’nın maliyeti kuruşlar seviyesine iniyor.

Geçiş zorunluluğu

Adnan Vural, “Yayımlanan tebliğ kapsamında yıllık cirosu 5 milyon TL’yi aşan mükelleflere 1 Temmuz 2020’ye kadar e-Fatura ve e-Defter uygulamalarına geçiş zorunluluğu getirildi.

Bu son tebliğe göre; e-Fatura, e-Arşiv Fatura, e-İrsaliye, e-Defter, e-Serbest Meslek Makbuzu, e-Müstahsil Makbuzu ve e-Bilet gibi hâlihazırda faaliyette olan belgelere ilave olarak e-Sigorta Belgesi, e-Gider Pusulası düzenleyen mükellefler de dâhil edildi” dedi. l EKONOMİ SERVİSİ