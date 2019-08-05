05.08.2019 - 08:43| EKONOMİ SERVİSİ
e-ihracatla sınırı aştı
Yılın ilk 6 ayını yüzde 25 büyümeyle kapatan GittiGidiyor, e-ihracat atılımını da sürdürüyor.
Türkiye’deki ürünleri Eylül 2018’de yurtdışındaki kullanıcılara sunmaya başlayan platform, yerli üreticileri eBay üzerinden 190 pazarda 180 milyon aktif alıcıyla buluşturuyor.
GittiGidiyor Genel Müdürü ve TOBB E-Ticaret Meclisi Başkanı Öget Kantarcı, “GittiGidiyor’daki satıcılarımız artık Minnesota’ya cezve, Manchester’a ütü masası gönderebiliyor” dedi.
İstanbul genelinde gerçekleştirilen narkotik operasyonunda 20 kişi gözaltına alındıİstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, sabah saatlerinde 8 ilçede operasyon düzenlendi. Operasyon sonunda 5 kilogram bonzai, 1 adet ruhsatsız silah, 5 adet hassas terazi ele geçirildi. Ayrıca operasyonda 20 şüphelide gözaltına alındı.