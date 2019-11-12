E-ticaret ile ilgili her şey ECHO Summit'te!

Marketing Türkiye Genel Yayın Yönetmeni Günseli Özen’in açılış konuşmasını yapacağı zirveye TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan, TÜSİAD Başkanı Simone Kaslowski ve TÜSİAD Yönetim Kurulu Üyesi Serkan Sevim gibi önemli isimler katılım sağlayacak.

E-Ticarette Yeni Normal, Omni-Channel Müşteri Deneyimi, Yeni Nesil E-Ticaret Teknolojileri ve E-Ticaret Ekosistem Bileşenleri gibi başlıkların ele alınacağı zirvede; Deloitte, İş Bankası, Facebook, Hepsiburada, Boyner, Pegasus, Evyap, Ticimax ve Criteo gibi büyük şirketlerin üst düzey yöneticileri alanında uzman konularda söz sahibi olacaklar.

Deloitte tarafından hazırlanan Bilişim Sanayicileri Derneği’nin (TÜBİSAD) yıllık “Türkiye e-Ticaret Pazar Büyüklüğü” raporuna göre, 2018 yılında yüzde 42 büyüme ile 59,9 milyar liralık hacme ulaşan e-ticaret sektörü büyümesini hızlandırıyor. Türkiye’nin e-ticarette tam anlamıyla bir fırsatlar ülkesi olduğu dilen getirilen ECHO Summit’in zengin içeriğinde bu fırsatlara dikkat çekilecek.

Marketing Türkiye Genel Yayın Yönetmeni Günseli Özen, Türkiye’de e-ticaret sektörüyle ve ECHO Summit ile ilgili görüşlerini şu şekilde açıklıyor:

‘’Marketing Türkiye olarak kapsamlı bir zirve tasarlamamızın nedeni; bu yeni fırsat alanına dikkat çekmek, kendi ekosistemini bir araya getirerek tartışmak ve e-ticaretin markalarını oluşturmak. Bu alanda yol almış küresel pazar yerleri KOBİ'lerimize dünyaya açılmaları için koşullu olanaklar sağlıyor. Beraberlerinde getirdikleri e-işyerleri ise bizim kırılgan ve gündemi her gün değişen ekonomimizde iş yapmaya çalışan KOBİ'lerimizden daha güçlü. ECHO Summit işte bu düşüncenin ürünü olarak ortaya çıktı. ECHO Awards ise bu alanda öne çıkanların hak ettiği görünürlüğü sağlayacak ve motive edecek. Küresel pazarda roller dağıtılıyorken gün, bırakın durmayı, bir an soluklanmayı bile affetmiyor. ECHO Summit'in değişen dünya ticari düzenini tartışması ve yakalanması muhtemel fırsatları bir kez daha betimlemesi açısından değerli buluyorum.’’

ECHO Awards ile e-ticaretin en iyileri ödüllendirilecek!

Müşterilerine değer veren, onlara en iyi alışveriş deneyimini yaşatan e-ticaret platformlarının ödüllendirileceği ECHO Awards, 14 Kasım Perşembe günü ECHO Summit’in hemen ardından görkemli bir törenle gerçekleşecek. TÜSİAD Başkanı Simone Kaslowski’nin konuşma yapacağı ödül töreninde; e-ticaret sitelerinin ve satıcıla¬rının performansları ölçümlenerek en ba¬şarılı markalar, platformlar ve satıcılar belirlenecek. Marketing Türkiye ve Akademetre’nin hayata geçirdiği ECHO Awards, Türkiye’de bir ilk!

Araştırma kapsamında değerlendirmeler; sektör bazlı değerlendirme ve süreç bazlı değerlendirme olmak üzere iki şekilde gerçekleştirilecek.

Sektör bazlı değerlendirme:

Otomobil, Küçük Ev Aletleri, Tatil, Online Bankacılık, Alışveriş Siteleri, Teknoloji, Ki¬tap, Fırsat Siteleri, Araç Kiralama, Kişisel Bakım & Kozmetik, Emlak, Ayakkabı, Ye¬mek, Hediyelik Eşya, Sigorta, Kargo, Saat, Güneş Gözlüğü, Hobi & Eğlence, Kadın Giyim, Erkek Giyim, Çocuk Giyim, Beyaz Eşya, Gıda/Market, Anne & Bebek, Ofis & Kırtasiye, Yapı Market, Hava Yolu, Kara Yolu, İkinci El Ürünler, Ödeme Sistemi, Mücevherat, Mobilya, Lüks Giyim, Sadakat Programları, Ev Tekstili, Bilet Satın Alım, Gsm Operatörleri kategorileri olmak üzere toplam 38 kategoride en başarılı e-ticaret siteleri belirlenecek.

Süreç bazlı değerlendirme:

“Kullanım Kolaylığı, Estetik Tasarım, Ürün Çeşitliliği” gibi sü¬reçlerdeki başarısıyla öne çıkan markalar ve platformlar ödüllerine kavuşacak.