E-ticarete bekar dopingi

Çin’den doğarak dünyaya yayılan ‘11.11’ Bekarlar Günü’nde alışveriş rekoru kırıldı. Gece yarısı başlayan alışverişte en büyük rekor Çinli e-ticaret devi Alibaba.com’dan geldi. Alibaba üzerinden ilk bir saatte 12 milyar dolarlık (84 milyar yuan) alışveriş yapıldı. Geçen yıl bu rakam 69 milyar yuan olmuştu. Satışlar 90 dakika içinde 16.3 milyar dolara ulaşırken, ilk milyar yuan’lık satışa ise ilk 68 saniyede ulaştı.

Alibaba, sistemdeki mağaza sahiplerinin akşam 18:00’a kadar olan süreçte 31.7 milyar dolar (221.6 milyar yuan) satış yaptığını duyurdu. Geçen yıl Alibaba bu özel günde 30.8 milyar dolarlık (213.5 milyar yuan) satış yapmıştı. Bu rakam günlük cirosu olan 2.3 milyar doların 13 katına denk geliyor. Alibaba ve en büyük rakibi JD.com’un 11.11 satışı ise toplamda 60 milyar dolara ulaştı. Alibaba.com, 11 Kasım gecesi 00:00’dan itibaren kampanyalı satışlarını başlattı. Alışveriş festivaline Şangay Stadyumu’nda Taylor Swift’in katıldığı bir konserle start verdi. Çin’de 2019 yılının ilk dokuz ayında online ürünlerin satışı yüzde 16.8 oranında artarak 825 milyar dolara ulaştı. Bu toplam tüketici harcamasının yüzde 19.5’ine denk geliyor. Çin’in 2019 yılı genelinde 1.94 trilyon dolarlık e-ticaret satışını yakalayacağı öngörülüyor. Ülkede e-ticaret, yoğun bir şekilde lojistik firmaları, taşıyıcılar, Alibaba destekli Alipay ve WeChat gibi ödeme sistemleri üzerinden büyüyor.

Satışlar patladı

Bekarlar Günü, Türkiye’de de internetten satışı patlattı. Birleşmiş Markalar Derneği (BMD) Başkanı Sinan Öncel, satışların çok iyi olduğunu belirterek, “E-ticaret mağazalarında satışlar çok iyi gitti. Normal günlerin yüzde yüz üzerinde talepte artış oldu. Tüketicilere hayır diyemeyecekleri şekilde iyi teklif sunan markalar satışını ciddi oranda artırdı. En çok İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa gibi büyük şehirlerden talep gelse de Anadolu şehirleri de alışveriş yaptı” dedi.

GittiGidiyor Pazarlama Direktörü Feyza Dereli Fedar da, kasım ayının e-ticaret sektörü için önemli bir dönem olduğunu dile getirerek, “Çünkü yıl boyunca en fazla kullanıcıya ulaşılan ve en fazla satış yapılan kampanyalar bu ayda gerçekleşiyor. Sadece 11.11’in değil, Süper Cuma’nın da etkisiyle kasım ayının satışlara ciddi bir katkı sağlayacağını öngörüyoruz” diye konuştu.

Bekarlar Günü’nde Kazananlar Kulübü programları kapsamında kampanya düzenlediklerini aktaran Fedar, “Kampanyamıza ciddi oranda ilgi gösterildi. Diğer pazartesi günleriyle karşılaştırıldığında önemli oranda artış var. Her kategoride alışveriş çok canlı” dedi. n11.com ise Bekarlar Günü’ne gelen talep nedeniyle kampanyayı bir gün uzattı.

Bekarlık kutlamasıyla başladı

Bekârlar Günü, 1993 yılında Nanjing Üniversitesi’nde öğrencilerin bekarlıklarını kutlamaları için bir gün olarak doğdu. O zamandan beri Sevgililer Günü’ne rakip olarak ortaya çıkan bu özel gün, milyarlarca dolar kazanılabilecek küresel bir alışveriş festivaline dönüştürüldü. Alibaba, 2009 yılında Bekarlar Günü’nü resmi bir alışveriş festivaline dönüştürdü.

11 Kasım’da ‘11.11’ olarak da kutlanmaya başlandı. 10 yıl içinde 24 saatte yıllık satışları aşan satın alma çılgınlığına dönüşürken, ABD’deki Black Friday ve Siber Pazartesi gibi etkinlikleri geçmeyi başardı. Siber Pazartesi’de geçen yıl ABD’de sadece 7.9 milyar dolarlık satışa ulaşıldı.