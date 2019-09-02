E-ticarete okula dönüş dopingi

Okula dönüş elektronik ticareti de hareketlendirdi. Okula dönüş döneminde internet aramaları zirve yaparken, en çok kırtasiye ürünleri, çanta ve spor ayakkabı alımı yapılıyor.

TOBB E-Ticaret Meclisi Başkanı ve GittiGidiyor Genel Müdürü Öget Kantarcı, bayram tatilinin bitişinden şu ana kadar geçen sürede firmaların satışlarında yüzde yüze varan artışlar gözlemlendiğini söyledi. Kantarcı, “Tatilin sona ermesiyle alışverişte her açıdan hareketlilik yaşanıyor. Tüketicinin tatil sırasında ertelediği ihtiyaçları, yaklaşan sonbahar-kış dönemine yönelik gereksinimler, çocukların hem elektronik hem giyim hem de kırtasiye tarafındaki okul ihtiyaçları ve üniversite öğrencilerinin ev eksikleri gibi unsurların tümü bu dönemde alışverişi ciddi anlamda hareketlendiren faktörler arasında” dedi.

Kırtasiye zirvede

Kantarcı, bayram sonrasına denk gelen 15-28 Ağustos döneminde geçen yılın aynı dönemine göre e-ticaret sektöründe satışların firma bazında yüzde 70 ile yüzde 100 arasında artış gösterdiğini kaydetti. Okul ürünlerinde e-ticaret kanallarında en çok talebin kırtasiyeye gösterildiğini dile getiren Kantarcı, kırtasiye yanında çantalar, çalışma masaları, mataralar ve yazı tahtaları gibi ürünlere yoğun ilgi gösterildiğini, satışların yoğun olduğu bir başka ürün grubunun ise sneaker ve spor ayakkabılar olduğunu aktardı.

Fiyat karşılaştırma sitesi Akakçe’nin Genel Müdürü Koray Karataş ise, 2017-2018 döneminde online perakendenin yüzde 41 oranında büyüdüğünü, çok kanallı perakendede ise yüzde 31 büyüme kaydedildiğini kaydetti.

Fiyat karşılaştırması

Karataş, internetten okul ürünlerinin satışıyla ilgili de, “Okul çantası bu dönemde veliler ve öğrenciler için satın alma kararının en uzun sürede verildiği ürün grubu. Akakçe verilerine göre, okul çantası sayfalarında kalma ve gezinme süresi oldukça uzun. Bunun nedeni hem fiyat aralığının geniş olması hem de çok sayıda model sunulması. Bu ürünü boya, kalem ve suluk-matara takip ediyor. Ebeveynler toplu alışveriş yapmaya özen gösteriyor” bilgisini verdi.

Çanta 633 TL’ye doluyor

Öğrencilerin ihtiyaçlarını karşılayacak başlıca malzemeler üzerinden bir araştırma yaparak ailelerin okul alışverişlerine ışık tuttuklarını da kaydeden Koray Karataş, “Okul sırt çantası da dâhil olmak üzere beslenme çantası, suluk-matara, 5 adet A4-telsiz defter, 12’li kuru, sulu, pastel boya ve 6’lı keçeli boya, kalem kutusu, 12’li kurşun ve tükenmez kalem, silgi, kalemtıraş, 12’li fosforlu kalem, makas, yapıştırıcı satın alan velilerin piyasada ortalama 633 TL ödeme yapması gerekiyor” dedi.

İnternet alışverişlerinde ve aramalarında özellikle çanta, kırtasiye, yazıcı ve dizüstü bilgisayar kategorilerinde, normalin 4-5 katına çıkabilen yoğunluklar gözlemlendiğini aktaran Koday Karataş, “Okul çantası gibi kategorilerde en ucuz fiyat seçeneklerinin yanı sıra çeşitlilik de önem kazanıyor. İnternet iyi bir seçenek olarak öne çıkıyor” dedi.