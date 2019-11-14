e-ticarette 5 yıllık vade

DenizBank ve Hepsiburada, e-ticaretle alışveriş yapanlara 60 ay vadeyle tüketici kredisi kullandıracak. İki kuruluşun yaptığı anlaşmaya göre, 1 yıla kadar olan vadelere ise faiz uygulanmayacak.

Türkiye bankacılık sektörü gün geçmiyor ki tüketicinin talep ve ihtiyaçlarına cevap veren yeni bir ürün ve hizmet sunmasın.

Dijital bankacılık ve ticarette genç ve yeniliklere açık nüfusunun avantajını kullanan Türkiye, dünyada benzeri olmayan yeni hizmetleri hayata geçiriyor.

“Dijitalleşmenin artık kaçınılmaz bir iş yapma biçimi ve transformasyon” olduğunu söyleyen DenizBank Genel Müdürü Hakan Ateş, bireysel tüketici kredisinin 5 yıl vade ile dijital bankacılığa taşınmasının Türkiye’ye olan inançlarından kaynaklandığını söyledi.

‘Türkiye’ye inanıyoruz’

Kredi isteyenlere bir kaç saniyede yanıt verileceğini belirten Ateş, dijital bankacılıkta başlattıkları bireysel kredi sürecine ilişkin şöyle konuştu:

“Ülkemize bir katkı anlamında, bir alışveriş platformu olan Hepsiburada. com gibi büyük bir platformuyla dijital bir deneyim başlatıyoruz. Maliyet düşüyor, hız artıyor, güvenirlilik artıyor. İnsanlar mekandan zamandan bağımsız olarak istediği alışveriş için sipariş verebiliyor. Bu alışverişini 60 aya varan bireysel kredi ile alabiliyor. Bu bir devrim.”

1 yıl vadede faiz yok

DenizBank Genel Müdürü Hakan Ateş, 5 yıl vadeye kadar olan kredilerde nasıl bir faiz işletileceğine ilişkin sorumuzu şöyle yanıtladı: “Tabii faiz kişiden kişiye değişecek. Kişinin kredibilitesine göre bunu bir kaç saniye içinde elimizdeki verilerle değerlendirerek, yine dijital olarak sizin şu kadar kredi almaya, şu kadar vadede imkanınız var. Bu alışverişinizi 36 ay, 48 ay, 60 ay vade ile yapmak ister misiniz? diye seçenek sunuyoruz. Onaylarsa vadelere göre değişen ama referans faizine paralel seyreden, son derece makul oranlarla bir taksitlendirme imkanı sunuyoruz. 12 aya kadar vadelerde olan belli büyük alımlarda, televizyon, mobilya gibi alışverişlerde sıfır faizli imkanlar sunuyoruz.”

Krediye anında cevap

DenizBank ve Hepsiburada iş birliğiyle online alışverişte 5 yıl vadede bireysel kredi imkanı veriliyor. Hepsiburada üzerinden yapılan alışverişlerde DenizBank’ta hesabı olsun olmasın herkes, ihtiyaç olduğunda şubeye gitmeden ve herhangi bir ek masraf ödemeden anında online kredi imkanından faydalanabiliyor. Tüketiciler, herhangi bir ek ücretin söz konusu olmadığı, hızlı, basit ve pratik müşteri deneyiminin sunulduğu iş birliği ile Hepsiburada üzerinden 750-15.000 TL arasındaki alışveriş sepetlerini oluşturduktan sonra harcamaları için DenizBank tarafından 7 gün 24 saat sunulan Online Alışveriş Kredisi alabilecekler.

DenizBank müşterisi olan kullanıcılar, kredi başvurularının onaylanmasının ardından kredi evraklarını online ortamda onaylayarak kredisini alıyor. İlk defa DenizBank müşterisi olacak kullanıcılara için ise kredi cevabının anında verilmesinin ardından, gerekli evrakların ve imzaların alınabilmesi için adreslerine kurye randevusu veriliyor.