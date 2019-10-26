EBRD’den obilet.com’a 5 milyon dolarlık yatırım

Konuyla ilgili açıklama yapan obilet.com Kurucu Ortağı Ali Yılmaz, EBRD’nin yanı sıra Earlybird VC’nin de şirkete yatırım yapacağını duyurdu. Yılmaz, yeni yatırımların katkısıyla 2020’de ekiplerini büyütmeye devam ederek taşımacılık sektörünün farklı alanlarında da hizmet vermeyi hedeflediklerini belirtti. obilet.com CEO’su Yiğit Gürocak da 2020 yılında 15 milyon bilet satmayı hedeflediklerini belirtti.