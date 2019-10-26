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    HaberlerEkonomiEBRD’den obilet.com’a 5 milyon dolarlık yatırım
    26.10.2019 - 07:50 | | EKONOMİ SERVİSİ

    EBRD’den obilet.com’a 5 milyon dolarlık yatırım

    Online bilet satış platformu obilet.com, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası’ndan (EBRD), 5 milyon dolarlık yatırım aldı.

    EBRD’den obilet.com’a 5 milyon dolarlık yatırım

    Konuyla ilgili açıklama yapan obilet.com Kurucu Ortağı Ali Yılmaz, EBRD’nin yanı sıra Earlybird VC’nin de şirkete yatırım yapacağını duyurdu. Yılmaz, yeni yatırımların katkısıyla 2020’de ekiplerini büyütmeye devam ederek taşımacılık sektörünün farklı alanlarında da hizmet vermeyi hedeflediklerini belirtti. obilet.com CEO’su Yiğit Gürocak da 2020 yılında 15 milyon bilet satmayı hedeflediklerini belirtti.

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