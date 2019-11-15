BİST103.7810EURO 6,350,14USD5,760,17ALTIN271,11-0,26
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    HaberlerEkonomi HaberleriECB iklim değişikliği risklerinin para politikasına etkilerini görüşecek
    15.11.2019 - 09:53 | | DHA

    ECB iklim değişikliği risklerinin para politikasına etkilerini görüşecek

    Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkan Yardımcısı Luis De Guindos, iklim değişikliğinin para politikasına etkilerinin gözden geçirileceğini söyledi.

    ECB iklim değişikliği risklerinin para politikasına etkilerini görüşecek

    Londra'da bir konferansta konuşan De Guindos, iklim değişikliğinin para politikasına etkilerinin gelecek çeyrekte müzakereler içinde yer alacağını belirtti.

    Söz konusu risklerin, gelecekteki Avrupa bankacılık stres testlerine almayı düşündüklerini de vurgulayan De Guindos, "İklim değişikliği riskleri, özellikle finansal istikrar açısından bizim daha fazla dikkat gösterdiğimiz bir konu" dedi.

    De Guindos, çevrenin sürdürülebilirliği için yatırım talebinin artmakta olmasının iklim değişikliğini merkez bankaları için önemli bir konu haline getirmekte olduğunu vurguladı.

    Selçuk Bayraktar'tan Akıncı paylaşımıSelçuk Bayraktar, Akıncı’nın yerde hareket ettiği anların görüntüsünü paylaştı.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Cuma mesajları - 15 Kasım mübarek Cuma günü için en anlamlı mesajlar! - Yeni cuma mesajı

    Cuma mesajları - 15 Kasım mübarek Cuma günü için en anlamlı mesajlar! - Yeni cuma mesajı

    Cuma namazı ne zaman? Saat kaçta?

    Cuma namazı ne zaman? Saat kaçta?

    Diyarbakır'da yakalandı! Tam 5 ton...

    Diyarbakır'da yakalandı! Tam 5 ton...

    Af yasası çıkacak mı? Son durum ve gelişmeler neler?

    Af yasası çıkacak mı? Son durum ve gelişmeler neler?

    Sıradaki Haber