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    HaberlerEkonomi Haberleri 'ECB para politikası oylamaları halka açık olmalı'
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    18.12.2019 - 13:10 | | DHA

    'ECB para politikası oylamaları halka açık olmalı'

    İtalya Merkez Bankası Başkanı Ignazio Visco, Avrupa Merkez Bankası (ECB) para politikalarına yönelik oylamaların halka açık olması gerektiğini ve yeni politikalar üzerin daha sık karar alınması gerektiğini söyledi.

    'ECB para politikası oylamaları halka açık olmalı'

    Visco, Çarşamba günü The Financial Times’a verdiği röportajda ECB’nin iş yapış şeklini gözden geçirmesi ve “fikir ayrılıklarını kabul etmeyi” öğrenmesinin önemine değinerek şunları söyledi:

    “Bu stratejik konumda, fikir ayrılıklarını nasıl kabul etmemiz gerektiğine de karar vermeliyiz. Ben, bazen fikir ayrılıkları oluşsa bile olabildiğince şeffaflığa önem vermememiz gerektiğini düşünüyorum.”

    Daha önce medyada yer alan haberlerde Avusturya, Almanya, Fransa ve Hollanda merkez bankası başkanları, ECB’nin mevduat faizini yüzde eksi 0.5’e indirme ve yeni varlık satın alım programı başlatma kararını eleştirmişti.

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