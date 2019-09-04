BİST99.4920,67EURO6,26-0,43USD5,68-0,84ALTIN280,28-1,64
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    HaberlerEkonomiECB'nin gevşek para politikası ciddi yan etkilere yol açabilir
    04.09.2019 - 13:00| AA

    ECB'nin gevşek para politikası ciddi yan etkilere yol açabilir

    Deutsche Bank Üst Yöneticisi (CEO) Christian Sewing, Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) faiz oranlarında olası indiriminin ekonomi üzerindeki etkisinin en az düzeyde olacağı konusunda uyarıda bulunarak, "ECB'nin para politikasındaki gevşek tutumu ciddi yan etkilere yol açabilir." dedi.

    ECB'nin gevşek para politikası ciddi yan etkilere yol açabilir

    Sewing, Frankfurt'ta düzenlenen bankacılık konferansında yaptığı konuşmada, ECB'nin Avro Bölgesi'nde ekonomiyi canlandırmak için faiz indirimi dahil atacağı adımlara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

    Deutsche Bank müşterilerinin, "kredilerin 0,10 daha ucuz olması durumunda daha fazla yatırım yapamayacaklarını" söylediklerini aktaran Sewing, ECB'nin olası faiz indiriminin, varlık fiyatlarını artıracağını ve tasarruf sahipleri için sıkıntı oluşturacağını vurguladı.

    Sewing, düşük faiz oranlarının, borçlular veya varlık yatırımcılarının yararına olacağını ancak nüfusun çoğunluğuna fayda sağlayamayacağını, toplumu daha da böleceğini savundu.

    ECB'nin faiz oranlarında olası indiriminin ekonomi üzerindeki etkisinin en az düzeyde olacağı konusunda uyarıda bulunan Sewing, "ECB'nin para politikasındaki gevşek tutumu ciddi yan etkilere yol açabilir." dedi.

    İran'da çocuk gelin skandalıİran'da gerçekleşen ve sosyal medyada paylaşılan 13 yaşındaki bir kız çocuğunun düğün seremonisinin görüntüleri büyük tepki çekti. Tepkiler üzerine evlilik iptal edildi.
    daha fazla video için

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    PAEM 2 bin 500 polis adayı alımı! Başvurular ne zaman?

    PAEM 2 bin 500 polis adayı alımı! Başvurular ne zaman?

    Şüpheli poşet polisi alarma geçirdi!

    Şüpheli poşet polisi alarma geçirdi!

    Eşi 20 günlük bebeğini öldürüp intihar etmişti, eşten yürek burkan paylaşım

    Eşi 20 günlük bebeğini öldürüp intihar etmişti, eşten yürek burkan paylaşım

    Tren vagonunda iğrenç olay!

    Tren vagonunda iğrenç olay!

    Sıradaki Haber