Edirne’nin Karaağaç kabağı için festival düzenlenecek

Karaağaç Mahallesi, kentin sayfiye alanı olmasının yanında tarım ürünleriyle dikkati çekiyor. Mahallede, Ayşekadın fasulyesi, ciğerin garnitürü Karaağaç biberinin yanı sıra İstanbul’un ünlü lokantaları ve tatlıcıları tarafından özellikle tercih edilen kabaklar yetişiyor. Kentte, sonbahardaki hasat döneminde tezgahları Karaağaç kabağı süslüyor.

Edirne Tanıtım ve Turizm Derneğince, kestane ve bal kabağı cinslerinde üretilen kabağın daha fazla tanıtılması için ‘Karaağaç Kabak Festivali’ düzenlenmesi planlanıyor. Dernek Başkanı Bülent Bacıoğlu, meşhur Karaağaç kabağının tanıtılmasına yönelik çalışmaları hızlandırdıklarını söyledi.