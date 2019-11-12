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    Haberler Ekonomi HaberleriEdirne’nin Karaağaç kabağı için festival düzenlenecek
    12.11.2019 - 07:50 | | EKONOMİ SERVİSİ

    Edirne’nin Karaağaç kabağı için festival düzenlenecek

    Edirne’de sonbaharda yapılan hasat sonrası tezgahları süsleyen Karaağaç kabağı adına festival düzenlenecek.

    Edirne’nin Karaağaç kabağı için festival düzenlenecek

    Karaağaç Mahallesi, kentin sayfiye alanı olmasının yanında tarım ürünleriyle dikkati çekiyor. Mahallede, Ayşekadın fasulyesi, ciğerin garnitürü Karaağaç biberinin yanı sıra İstanbul’un ünlü lokantaları ve tatlıcıları tarafından özellikle tercih edilen kabaklar yetişiyor. Kentte, sonbahardaki hasat döneminde tezgahları Karaağaç kabağı süslüyor.

    Edirne Tanıtım ve Turizm Derneğince, kestane ve bal kabağı cinslerinde üretilen kabağın daha fazla tanıtılması için ‘Karaağaç Kabak Festivali’ düzenlenmesi planlanıyor. Dernek Başkanı Bülent Bacıoğlu, meşhur Karaağaç kabağının tanıtılmasına yönelik çalışmaları hızlandırdıklarını söyledi.

     

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