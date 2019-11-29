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    HaberlerEkonomi Haberleri Efsane kahramanlar ile eğlence devam ediyor
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    29.11.2019 - 14:33 |

    Efsane kahramanlar ile eğlence devam ediyor

    Bugs Bunny, Tweety, Daffy Duck, Tazmanya Canavarı ve çok daha fazlası…1968’de, Türkiye’de henüz tek kanallı yayın varken hayatımıza girdiler ve1968’den bugüne, 7’den 70’e hepimizin hayatında olmaya devam ediyorlar. Hem de yepyeni gelişmelerle!

    Efsane kahramanlar ile eğlence devam ediyor

    Zamana meydan okuyan Looney Tunes kahramanları, HD bölümlerden oluşan yeni maceraları ile televizyon ekranlarını renklendirmeye başlamışken; tüm dünyanın uzun zamandır beklediği bir haberle gündeme geldi: Bugs Bunny ve Arkadaşları, 1996 yılında basketbolun efsane ismi Micheal Jordan ile rol aldıkları “Space Jam” filminden sonra; şimdi de, Temmuz 2021’de NBA’in süper yıldızı LeBron James ile beyaz perdeye misafir olmaya hazırlanıyor!

    Tüm zamanların en çok bilinen ve sevilen karakterlerinden olan Looney Tunes kahramanları, Temmuz 2021’de vizyona girmesi beklenen Space Jam 2 ile, ünlerini katlayacak gibi görünüyor.

    Halk otobüsü şoförü nefes alamayan bebeği hastaneye böyle ulaştırdıErzincan'da özel halk otobüsü şoförü, annesinin kucağında otobüse binen bebeğin nefes alamadığını fark edince hastaneye yetiştirerek, hayatını kurtardı.
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