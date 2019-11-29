Efsane kahramanlar ile eğlence devam ediyor

Zamana meydan okuyan Looney Tunes kahramanları, HD bölümlerden oluşan yeni maceraları ile televizyon ekranlarını renklendirmeye başlamışken; tüm dünyanın uzun zamandır beklediği bir haberle gündeme geldi: Bugs Bunny ve Arkadaşları, 1996 yılında basketbolun efsane ismi Micheal Jordan ile rol aldıkları “Space Jam” filminden sonra; şimdi de, Temmuz 2021’de NBA’in süper yıldızı LeBron James ile beyaz perdeye misafir olmaya hazırlanıyor!

Tüm zamanların en çok bilinen ve sevilen karakterlerinden olan Looney Tunes kahramanları, Temmuz 2021’de vizyona girmesi beklenen Space Jam 2 ile, ünlerini katlayacak gibi görünüyor.