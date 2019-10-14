Ege Bölgesi’nin teknik tekstil ihracatı 100 milyon dolara ulaştı

Ege İhracatçı Birlikleri'nden (EİB) yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin teknik tekstil ihracatı 2017'de 1 milyar 550 milyon dolar iken, 2018 yılında yüzde 13’lük artışla 1 milyar 175 milyon dolara yükseldi.

Ege Bölgesi'nden yapılan teknik tekstil ihracatı ise 2017'de 85 milyon dolar olarak kayıtlara alınmışken 2018'in sonunda yüzde 17'lik artışla 100 milyon dolara ulaştı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı ve Ege Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Jak Eskinazi, Egeli teknik tekstil ihracatçıları olarak dünya teknik tekstil pazarından daha fazla pay almak için Ticaret Bakanlığının desteklediği Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesi Projesi'nde (URGE) kümelenme kararı aldıklarını aktardı.

Teknik tekstil üretimi yapan firmaların ürün çeşitliliklerini artırmalarını amaçladıklarını anlatan Eskinazi, şunları kaydetti:

"Teknik tekstilde deneyim sahibi firmalarımızın ürün çeşitliliği zenginleşince ihraç pazarlarında genişlemeler olacak bu da ihracat rakamlarımıza olumlu etki edecek. Teknik tekstil üretimi olmayan firmalarımızın ise konvansiyonel üretimden teknik tekstil üretimine geçmelerini sağlamak istiyoruz. URGE'nin kazanımlarından bir diğeri ise projede yer alacak firmalar arasında bir deneyim paylaşım havuzu oluşacak. URGE projesinde yer alan her firmamız kazançlı çıkacak."

Ege Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Başkanı Burak Sertbaş ise 2000'li yıllarda sektörün Ar-Ge ve tasarıma yatırım yaparak kendini farklı bir kulvarda konumlandırdığını bu sayede iki sektörün toplamda 26 milyar dolar ihracat rakamına ulaştığını, Türk hazır giyim sektörünün yeni bir vizyona ihtiyaç duyduğunu, bunun da teknik tekstil olduğunu vurguladı.

Ege Bölgesi’nde teknik tekstilin gelişmesi için son 10 yıldır yoğun bir çalışma yürüttüklerini kaydeden Sertbaş, "Teknik tekstil ile ilgili yürüttüğümüz çalışmalar sonucunda Teknik Tekstiller Araştırma ve Uygulama Merkezi'ni (TEKSMER) 2014 yılında sektöre kazandırdık. Teknik Tekstil Sektöründe İhracat Potansiyelinin Artırılması isimli URGE projemizi yürütürken, TEKSMER sürecinde edindiğimiz deneyimler çok yararlı olacak." ifadelerini kullandı.