12.09.2019 - 07:50| EKONOMİ SERVİSİ
Ege Yapı’dan 3 projede 3 fırsat
Ege Yapı; Cer İstanbul, ÇamlıYaka Konakları ve Kordon İstanbul projelerinde yeni bir kampanya başlattı. Bu projelerden ev sahibi olmak isteyenlere 0.99 faiz oranı ve 120 ay vade seçenekleri sunuluyor.
Cer İstanbul’dan ev sahibi olmak isteyenler, 18 ay ödeme olmadan yüzde 10 indirim fırsatından faydalanıyor. Tercihi ÇamlıYaka Konakları olanlar ise yüzde 15’lik indirime ek olarak yüzde 10 KDV indirimi fırsatından yararlanıyor. Kordon İstanbul’da yaşamak isteyenler ise 18 ay ödeme olmadan yüzde 15 indirim avantajından faydalanıyor.
KKTC'deki patlamanın ardındna otel ve yerleşim yerleri tahliye edildiAskeri birlikteki mühimmat deposunda ardı arkası kesilmeyen ve gökyüzünü aydınlatan patlamalar nedeniyle bölgenin boşaltılması kararı alındı. Polis ekipleri 5 yıldızlı bir otel yetkilileriyle görüşerek tahliye edilmesini istedi. Ardından çevredeki yerleşim yerlerinde oturanlar evlerini tahliye etmeleri konusunda uyarıldı. Bölgenin boşaltılması istendi.