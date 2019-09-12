Ege Yapı’dan 3 projede 3 fırsat

Cer İstanbul’dan ev sahibi olmak isteyenler, 18 ay ödeme olmadan yüzde 10 indirim fırsatından faydalanıyor. Tercihi ÇamlıYaka Konakları olanlar ise yüzde 15’lik indirime ek olarak yüzde 10 KDV indirimi fırsatından yararlanıyor. Kordon İstanbul’da yaşamak isteyenler ise 18 ay ödeme olmadan yüzde 15 indirim avantajından faydalanıyor.