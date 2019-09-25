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    HaberlerEkonomiEgebimtes müşterileri ile bir araya geldi
    25.09.2019 - 08:18 |

    Egebimtes müşterileri ile bir araya geldi

    21 yıllık tecrübesiyle Türkiye'nin bilgi güvenliği alanında öncü firması Lostar Bilgi Güvenliği ile iş ortaklığına imza atan Egebimtes; müşterileri ile Swiss Otel’de düzenlendiği ‘VERBİS Kaydı ve KVKK’ya BT Uyumu’ konulu etkinlikte bir araya geldi.

    Egebimtes müşterileri ile bir araya geldi

    Egebimtes’in ev sahipliğinde düzenlenen etkinliğe sektörün Bilgi Teknolojileri, İnsan Kaynakları, Hukuk ve İş Geliştirme Departman Yöneticileri tarafından interaktif katılım sağlandı. 

    Oturumlarda Elektronik Verilerin Silinmesi ve Anonimleştirilmesi, Verilerin Korunması, Siber Güvenlik, Alınması Gereken Teknik ve İdari Önlemler başlıkları yoğun ilgi çekti.

    Lostar Bilgi Güvenliği kurucu ortağı Murat Lostar, yıllık çalışan sayısı 50’den fazla olan veya yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL’nin üzerinde olan gerçek ve tüzel kişi veri sorumluları için Veri Sorumluları Siciline kayıt yükümlülüğünün söz konusu olduğunun, haricinde kalan tüm gerçek ve tüzel kişilerin ise KVKK sorumluluğu olduğunun altını çizdi.

    Son dönemde tüm sektör paydaşlarının gündemine oturan KVKK konusunda gri alanların netleştiğini aktaran katılımcılar memnuniyetlerini paylaşarak etkinlikten ayrıldılar.

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