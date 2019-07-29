Ege’de duble bayram yolda

Çeşme, Kuşadası, Didim gibi popüler turizm destinasyonlarının yanında Seferihisar, Foça ve Urla gibi ilçeler de tatilcilerin seçenekleri arasında yer alıyor.

Ege Turistik İşletmeler ve Konaklamalar Birliği Başkanı Mehmet İşler, tatilin 9 gün olması halinde Türkiye genelinde 12 milyonluk bir turizm hareketliliği beklediklerini dile getirerek, “Ekonomik anlamda ise sadece Ege’de 3.5 milyar liralık bir katkı olacaktır. Türkiye genelinde ise 8 milyar liraya yakın bir katkı bekliyoruz. Bu rakamlar turizmle iç içe olan bütün sektörleri kapsıyor” dedi.