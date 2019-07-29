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    HaberlerEkonomiEge’de duble bayram yolda
    29.07.2019 - 08:36 | EKONOMİ SERVİSİ

    Ege’de duble bayram yolda

    Yaz turizmini çok yoğun geçiren Ege Bölgesi, bayramda hareketliğini daha da artıracak. Kurban Bayramı öncesi Muğla’dan Çanakkale’ye uzanan ‘Ege Rivierası’nda hazırlıklar sürüyor. Turizmciler adeta ‘duble bayram’ yaşayacaklarından emin.

    Ege’de duble bayram yolda

    Çeşme, Kuşadası, Didim gibi popüler turizm destinasyonlarının yanında Seferihisar, Foça ve Urla gibi ilçeler de tatilcilerin seçenekleri arasında yer alıyor.
    Ege Turistik İşletmeler ve Konaklamalar Birliği Başkanı Mehmet İşler, tatilin 9 gün olması halinde Türkiye genelinde 12 milyonluk bir turizm hareketliliği beklediklerini dile getirerek, “Ekonomik anlamda ise sadece Ege’de 3.5 milyar liralık bir katkı olacaktır. Türkiye genelinde ise 8 milyar liraya yakın bir katkı bekliyoruz. Bu rakamlar turizmle iç içe olan bütün sektörleri kapsıyor” dedi.

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