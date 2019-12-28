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    HaberlerEkonomi Haberleri Ege'deki otellerde yılbaşı öncesi doluluk yüzde 90'a ulaştı
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    28.12.2019 - 09:33 | | AA

    Ege'deki otellerde yılbaşı öncesi doluluk yüzde 90'a ulaştı

    Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Yönetim Kurulu Üyesi Tolga Gencer, yılbaşı için otellere yapılan rezervasyonlarla ortalama yüzde 90 doluluk oranlarına ulaşıldığını, son dakika rezervasyonlarıyla bunun yüzde 95'i bulacağını tahmin ettiklerini belirtti.

    Ege'deki otellerde yılbaşı öncesi doluluk yüzde 90'a ulaştı

    Gencer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, turizmciler olarak yeni yıla umutla girdiklerini söyledi.

    Yılı rekorlarla uğurladıklarını ifade eden Gencer, Türkiye'nin turizm gelirinin artması için her mevsimin değerini bildiklerini dile getirdi.

    Yeni yıl tatilinde geçen seneye göre ciddi bir rezervasyon artışı gözlemlediklerine dikkati çeken Gencer, "Sektördeki arkadaşlarımızla görüştüğümüzde yıl başında yaptıkları otel anlaşmalarıyla doluluğun şu anda 90'lara ulaştığını söylediler. Son 1 hafta içinde de satışların artacağını tahmin ediyoruz. Ege Bölgesi'nde yılbaşı satışları yüzde 95'in üzerine çıkacaktır." dedi.

    Acentalar satışlardan memnun

    Yılbaşı tatilinde daha çok sanatçılı otellerin tercih edildiğine işaret eden Gencer, bu otellerde çok az boş odanın kaldığına değindi.

    Yurt dışında da ağırlıklı olarak Avrupa turlarının tercih edildiğini aktaran Gencer, "Özellikle 3-4 gecelik Avrupa turları çok revaçta. Yurt içi otellerde kişi başı fiyat 400 liradan, yurt dışı seçeneklerde de 400 avrodan başlıyor. Bu yılbaşı, seyahat acentaları açısından güzel geçecek." diye konuştu.

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