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    Haberler EkonomiEkmeğe 25 milyon euro’luk yeni yatırım
    04.10.2019 - 07:50 | | EKONOMİ SERVİSİ

    Ekmeğe 25 milyon euro’luk yeni yatırım

    Belçika menşeili unlu mamüller markası La Lorraine, Manisa’daki fabrikasına yıl sonuna kadar yapacağı 25 milyon euro’luk ek yatırımla, toplam yatırım tutarını 100 milyon euro’ya çıkaracak.

    Ekmeğe 25 milyon euro’luk yeni yatırım

    Türkiye’deki yatırımlarına devam eden şirket, 58 bin metrekarelik fabrikasında günlük 80 ton üretim kapasitesi ile ekmek, kruvasan, çörek ve geleneksel Türk hamur işlerini üreterek dünyaya ihraç ediyor. Türkiye’yi Orta Doğu ve Kuzey Afrika bölgelerinin merkez üssü yapan La Lorraine, her yıl yüzde 30 büyüme hedefliyor.

    Ekmeğe 25 milyon euro’luk yeni yatırım

    Yeni pazarlar

    La Lorraine Türkiye Genel Müdürü Burak Deniz, Türkiye’deki 5’inci yılı tamamladıklarını belirterek, “Yıl sonuna kadar yapacağımız 25 milyon euro ek yatırımla birlikte son 5 yılda Türkiye’ye 100 milyon euro yatırım gerçekleştirmiş olacağız” dedi. Deniz, “Türkiye’ye güveniyoruz, yatırımlarımıza devam edeceğiz. Türkiye’yi merkez üssü yapıp Ortadoğu ve Kuzey Afrika bölgesini yöneten bir şirket olarak, çevre ülkelere ihracat kararımız var. Aktif olarak ihracat gerçekleştirdiğimiz ülkeler Irak, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Kıbrıs” diye konuştu.

     

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