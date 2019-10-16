Ekmek israfını önlemek için ‘taze’ fikir

Türkiye’de yılda 1.5 milyar TL değerinde 2.1 milyar ekmeğin çöpe gittiğine dikkat çeken La Lorraine Türkiye, Ortadoğu ve Kuzey Afrika Genel Müdürü Burak Deniz, “Bake-Off teknolojisiyle ürünleri taze tüketebilir ve ekmek israfını yok edebiliriz” dedi. Deniz şu açıklamayı yaptı:



“Bake-Off teknolojisi ile tüketiciler her daim taze ürün alabiliyor. Satış ve servis noktalarına donuk gelen ve sadece ihtiyaç miktarı kadar pişirilip satışa sunulan ürünlerimizle artık kaynaklı israfı önlüyoruz, ekonomimize ve insanımıza değer katarken daima taze ve lezzetli ürünlerimizle tüketicimizin aklında yer ediyoruz.”