‘Ekonomi diplomasisi’ Asya’da devam ediyor

Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi’nin uluslararası fonların Türkiye’ye çekilmesi için bir süre önce başlattığı “Ekonomi diplomasisi” devam ediyor. Ofis, geçtiğimiz hafta Asya’nın en güçlü ekonomilerinden Singapur ve Malezya’da temaslarda bulundu.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla, Finans Ofisi, dünyanın en zengin yatırım merkezleri olarak görülen ülkelerde yatırımcılarla temaslarına devam ediyor. Daha önce Katar, Lüksemburg, İngiltere, Almanya, Hong Kong gibi yerlerde yatırımcılarla bir araya gelen Ofis, geçtiğimiz hafta Malezya ve Singapur’da temaslarda bulundu.



Fon çekilecek



Uluslararası fonların Türkiye’ye çekilmesini sağlamak ve İstanbul Finans Merkezi (İFM) projesinin tanıtımının yapılması için yürütülen çalışmalarda Singapur ve Malezya’nın önde gelen ekonomi ve finans kurumlarıyla bir araya gelindi.



Finans Ofisi Başkanı Göksel Aşan, Malezya’da Menkul Kıymetler Komisyonu, Malezya Merkez Bankası, Permodalan Nasional Berhad Bank (PNB), Maybank İslami Kamu Limited Şirketi, Borsa Malezya, CIMB İslami Katılım Bankası, Khazanah Nasional, Uluslararası İslami Likidite Yönetimi, Saturna Sermaye Şirketi, Yatırım Hesabı Platformu ile görüşmelerde bulundu.



İFM’de işbirliği



Görüşmelerde Türkiye ile Malezya arasındaki finansal işbirliği fırsatları, karşılıklı açılacak temsilcilikler, tasarrufların ve İslami finans alanındaki sermayenin Türkiye’ye çekilmesi, Malezyalı yatırımcıların İFM Projesinde yer alması, üçüncü ülkelerde yapılacak ortak girişimler değerlendirildi.



Göksel Aşan, Singapur temasları çerçevesinde de Singapur Merkez Bankası, Singapur Yatırım Şirketi (GIC), Ekonomik Kalkınma Kurulu (EDB), Singapur Döviz Merkezi (SGX), Bankacılık Finansmanı Enstitüsü (IBF) temsilcileri ile bir araya geldi.



Toplantılarda Singapurlu yatırımcılara 2022’de hayata geçmesi planlanan İFM’deki işbirliği fırsatları, Türkiye’deki yatırım potansiyeli hakkında bilgi verildi.

Dünyanın en güçlü ekonomilerinden olan, milyar dolarlık şirketlere sahip Singapurlu yatırımcılara İFM’nin bölgesel “hub” olma potansiyeli, Türkiye’deki dinamik iş ortamı ve ekonomik fırsatlar gibi başlıklarda sunumlar yapıldı.