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    31.12.2019 - 07:50 | | EKONOMİ SERVİSİ

    Ekonomi sözlüğü kızlara burs olacak

    Demirkent Eğitim ve Araştırma Vakfı tarafından düzenlenen Demirkent Ödülleri sahiplerini 11 Şubat 2020’de bulacak. Vakıf, törende yeni bir sosyal sorumluluk projesini de hayata geçirecek.

    Ekonomi sözlüğü kızlara burs olacak

    Alanında büyük bir boşluğu dolduracak olan ‘Ekonomi Sözlüğü’nü satışa sunarak, satıştan elde edilecek geliri, üniversitelerin tarih bölümlerinde okuyan maddi durumu kısıtlı kız öğrencilere burs olarak verecek.

    Dünya Gazetesi kurucusu Nezih Demirkent ile eşi Prof. Dr. Işın Demirkent’in anısını yaşatmak amacıyla kurulan Demirkent Eğitim ve Araştırma Vakfı’nca düzenlenen ödüller, iletişim, tarih ve sosyal farkındalık oluşturulmasına katkı alanlarında veriliyor.

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