Ekonomi sözlüğü kızlara burs olacak

Alanında büyük bir boşluğu dolduracak olan ‘Ekonomi Sözlüğü’nü satışa sunarak, satıştan elde edilecek geliri, üniversitelerin tarih bölümlerinde okuyan maddi durumu kısıtlı kız öğrencilere burs olarak verecek.

Dünya Gazetesi kurucusu Nezih Demirkent ile eşi Prof. Dr. Işın Demirkent’in anısını yaşatmak amacıyla kurulan Demirkent Eğitim ve Araştırma Vakfı’nca düzenlenen ödüller, iletişim, tarih ve sosyal farkındalık oluşturulmasına katkı alanlarında veriliyor.