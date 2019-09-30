İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından bugün açıklanan Yeni Ekonomi Programı’nı değerlendirdi.

Önceki YEP’le ortaya konulan hedeflerin önemli bir bölümüne ulaşıldığını kaydeden Avdagiç, “Cari açık ve enflasyon gibi kritik başlıklarda başarılı bir dengelenme süreci yakaladık. 2020-2022 YEP ile de orta vade için olumlu ve makul bir çerçeve ortaya konulmuştur. 2020 ve sonrası için yüzde 5 gibi güçlü bir büyüme hedefimiz var. Bunu çok önemsiyoruz. Böylece ekonomide güçlü büyüme dönemi başlayacaktır. Dolayısıyla ana mesajın sürdürülebilir büyüme olması önemlidir” ifadesini kullandı.

İTO Başkanı Avdagiç, şunları söyledi:

“Türkiye’nin yeni bir ekonomik modele geçmesi gereği, iş dünyasının dinamik kesimlerinin bir süredir sıklıkla dile getirdikleri bir alan. İşsizliğe yönelik yeni bir teşvik paketi, hal yasası ve vergi reformu konuları da programdaki önemli başlıklar arasında. Türkiye’yi sürdürülebilir ve sağlıklı bir büyümeye taşıyacak irade beyanı ortaya konuldu. Bu bağlamda YEP 2019’da vurgulanan ‘değişim başlıyor’ temasına ekonomideki aktörlerin hep birlikte imza atmasını önemsiyoruz.

Sayın Bakan Albayrak’ın dikkat çektiği gibi, kredi kanallarının yeniden açılması firmalarımız için kritik öneme sahiptir. Burada kredi kanallarının açılması için alınan tedbirlerin de etkisini güçlü hissedeceğimiz bir süreç başlıyor. Ayrıca YEP 2019’un istihdam, vergi, finansman kanalları gibi Türkiye’nin gelişim kaydetmesi gereken öncelik alanlarına temas etmesini de yerinde buluyoruz. Bunlar sürdürülebilir büyümenin anahtarı olacak."