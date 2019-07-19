Ekonomik diplomasi atağı başladı

Ofis son olarak Hong Kong, Pekin ve Şanghay’daki görüşmelerde, “İstanbul Finans Merkezi’nin küresel finans ‘hub’ı yapılanması” ve “sermaye piyasalarında işbirliği imkanları” konularını ele aldı.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla, Finans Ofisi, dünyanın en zengin yatırım merkezleri olarak görülen Katar, Lüksemburg, İngiltere, Almanya, Hong Kong gibi yerlerde yatırım girişimlerine başladı.

Merkez anlatıldı

Çalışmalar çerçevesinde 2022’de hayata geçmesi planlanan İstanbul Finans Merkezi’nin dünyaya anlatılması için dünyada finans merkezleri sıralamasını yapan firmayla Londra’da anlaşma yapıldı.

Londra ve Frankfurt’tan başlatılan yatırım görüşmelerinin son durağı ise Hong Kong, Pekin ve Şanghay oldu.

Finans Ofisi, önümüzdeki dönemde dünyanın en zengin ülkeleri Lüksemburg ve Körfez’deki merkezlere de bir ziyaret yapacak. Tüm görüşmelerde Türkiye’deki yatırım imkanlarının yanı sıra İstanbul Finans Merkezi’ne ilişkin konular ele alındı.

Son olarak Hong Kong’ta Finans Ofisi Başkanı Prof. Dr. Göksel Aşan’ın koordinasyonunda yürütülen görüşmeler, “Hong Kong Ticaret Geliştirme Konseyi” ile İstanbul Finans Merkezi’nin uluslararası anlamda konumlandırılmasına ilişkin değerlendirmeler yapıldı.

Dünyanın en büyük borsalarından olan Hong Kong Borsası yetkilileri ile de bir araya gelindi. Pekin ve Şanghay’daki toplantılarda da Çin ile Türkiye arasında ekonomik işbirliği imkanları ele alındı.

Finans Ofisi, her yıl uluslararası önemli finans forumları organize eden Şanghay Finans Servisi Bürosu ile de İstanbul Finans Merkezi’nin oluşmasının ardından yapılabilecek işlemleri de değerlendirildi.

Devlerle temas

Prof. Dr. Göksel Aşan’ın yürüttüğü temaslar çerçevesinde Türkiye’de iştiraki bulunan dünyanın en büyük bankası “ICBC”, Çin’in döviz rezervlerinin bir bölümünü yönetmekle sorumlu olan “China Investment Corporation”, “Çin İhracat ve Kredi Sigorta Kuruluşu Sinosure” ve Çin’in ilk ortak girişim yatırım bankası olan, “China İnternational Capital Corporation” ile de görüşmeler yapıldı.

Tüm bu görüşmelerde Türkiye’deki “yeni yatırım imkanları”, “bankacılık sistemi”, “dış tasarrufların Türkiye’ye çekilmesi”, “bölgesel düzeyde verilen teşvikler”, “İstanbul Finans Merkezi kapsamında kurulabilecek ortaklıklar” ve planlar değerlendirildi. İstanbul Finans Merkezi’nin hayata geçmesinin ardından; “sürdürülecek finans çalışmaları, reel sektörün finansman ihtiyacına düşük maliyetle nasıl cevap verileceği, alternatif finansal araçların geniş yatırımcı tabanına sunulması, kurumsal yapısı güçlü finansal sistemin oluşturulması için atılacak” adımlar da tüm bu görüşmelerde ele alındı, fikir alışverişinde bulunuldu.

“Capital Corporation” ile yapılan toplantıda da dünyanın önemli finans merkezlerindeki tecrübelerine dayanarak İstanbul için Türkiye’ye tecrübe aktarımının nasıl yapılabileceği değerlendirildi.