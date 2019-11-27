Ekonominin nabzı İstanbul’da atacak

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Uluslararası İşbirliği Platformu tarafından düzenlenen 10. Boğaziçi Zirvesi bugün İstanbul’da başlıyor. 29 Kasım’a kadar sürecek zirvede 90 ülkeden 3 bini aşkın katılımcı yer alacak.

Dünyaca ünlü isimler



3 gün boyunca düzenlenecek 32 panelde siyasetçiler, akademisyenler, bürokratlar ve iş insanlarından oluşan 130’dan fazla konuşmacı bulunuyor.



Zirveye Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın yanı sıra Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, KKTC Başbakanı Ersin Tatar, Almanya eski Cumhurbaşkanı Christian Wulff, İspanya eski Başbakanı Rodriguez Zapatero, Mobius Capital Partners kurucusu Mark Mobius ve Bluebay Varlık Yönetimi Stratejisti Tim Ash’in katılması bekleniyor.

Öte yandan bugün MÜSİAD tarafından iki yılda bir düzenlenen VİZYONER Zirvesi, “Dijital Gelecek” temasıyla 3. kez kapılarını aralıyor.



Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın katılımıyla yapılacak zirve, Türkiye ve dünyadan akademisyen ve iş insanlarının katılımıyla gerçekleştirilecek.



Zirvede Hyperloop şirketinin Kurucu Ortağı Dirk Ahlborn, Geopolitical Futures’un Kurucu Başkanı George Friedman ve Mindmaze Yapay Zeka Teknolojileri Lideri Martin Ciupa gibi isimler yer alacak. Ayrıca bugün İstanbul Sanayi Odası (İSO) Meclisi’nin aylık olağan toplantısı da var.

İSO Başkanı Erdal Bahçıvan’ın açılışını yapacağı toplantıya Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal konuk olarak katılarak gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunacak.