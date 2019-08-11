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    HaberlerEkonomiEkonomiye 6 ayda 321 milyar TL katkı
    11.08.2019 - 07:50| EKONOMİ SERVİSİ

    Ekonomiye 6 ayda 321 milyar TL katkı

    VakıfBank, 2019 yılının ilk yarısında toplam aktiflerini 380 milyar liranın üzerine çıkarırken, nakdi ve gayri nakdi krediler aracılığı ile milli ekonomiye 321 milyar lira destek sağladı.

    Ekonomiye 6 ayda 321 milyar TL katkı

    VakıfBank’ın nakdi krediler artış oranı ise yıllık bazda yüzde 19 ile 7.9 olan sektör ortalamasının 2 katından fazla gerçekleşerek 250 milyar lira seviyesine ulaştı.

    VakıfBank’ın aynı dönemde elde ettiği net kar 1 milyar 19 milyon lira seviyesinde gerçekleşti.

    Kredideki artış

    VakıfBank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih, 2019 yılının ilk 6 aylık döneminde VakıfBank’ın nakdi kredi büyümesinin yıllık yüzde 19 seviyesinde gerçekleşerek 250 milyar TL’ye ulaştığına dikkat çekti.

    Üstünsalih, “Aynı dönemde sektörün nakdi kredi artış oranının yüzde 7.9 seviyesinde olduğunu göz önünde bulundurduğumuzda, kredilerdeki artış oranımızın sektör ortalamasının 2 katının üzerinde olduğunun altını çizmek isterim. Milli ekonominin yanındaki güç olarak, mutlak müşteri memnuniyeti anlayışı çerçevesinde tüm müşterilerimizin finansal ihtiyaçlarına en uygun çözümlerle desteğimizi artırarak sürdüreceğiz” dedi.

    Ekonomiye 6 ayda 321 milyar TL katkı

    Yeni ürünler yolda

    Fonlama tarafında da başarılı bir dönemi geride bıraktıklarını belirten Üstünsalih toplam mevduatların yıllık ve çeyreklik bazda sırası ile yüzde 25.8 ve yüzde 8.2 artışla ilk defa 200 milyar lirayı aşarak 214 milyar liraya ulaştığını söyledi.

    Vakıfbank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih, yaptığı açıklamaya şöyle devam etti:

    “Mevduat tarafında da yıllık ve çeyreklik artış oranlarımızın sektör ortalamalarının üzerinde olması memnuniyet vericidir. Bu dönemde mevduat müşterilerimize yeni bir alternatif olarak sunmaya başladığımız ‘Enflasyona Endeksli Kazandıran Hesap’ ürününe çok kısa bir sürede çok yoğun bir ilginin olduğunu ve şimdiden bu ürünlerdeki bakiyemizin 10 milyar lira seviyesine ulaştığını görmekten mutluluk duyuyorum. Mevduat portföyümüzü hem tabana yaygın hale getirmeye hem müşterilerimizin taleplerine uygun bir şekilde yeni ürünlerle çeşitlendirmeye devam edeceğiz.”

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