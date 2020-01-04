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    04.01.2020 - 07:50 |

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    Vakıf Katılım, 2019 Kasım ayı verilerine göre sektörde en fazla kira sertifikası ihracı gerçekleştiren katılım bankası olurken, önümüzdeki dönem için de SPK’dan 12 milyar TL’lik kira sertifikası ihraç tavanı onayı aldı.

    Ekonomiye destek

    Vakıf Katılım Genel Müdürü İkram Göktaş, “Temel amacımız, sadece katılım bankacılığı sektöründeki mevcut pastadan pay alarak büyümek değil, bu sektörü ve dolayısıyla ülkemizin ekonomisini daha da büyütmektir.

    Hem yurt içi hem de yurt dışından daha fazla yatırımcıya ulaşarak onları katılım finans sistemimize dâhil etmek, fonlama kaynaklarımızı çeşitlendirmek ve topladığımız fonları daha fazla kişiye ulaştırmak için büyük gayretle çalışıyoruz. 2019’daki 36 tertip ihracımızla nitelikli yatırımcılarımızdan yaklaşık 9 milyar TL’lik fon sağladık ve şu anda tedavülde yaklaşık 2.4 milyar TL’lik kira sertifikamız bulunuyor” dedi.

    Otomobil ok gibi saplandıBağcılar'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıkan otomobil bariyerlere çarptı. Feci kazada bariyerler ok gibi otomobile saplanırken sıkışan sürücüyü itfaiye ekipleri kurtardı.
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