Ekonomiye destek

Vakıf Katılım Genel Müdürü İkram Göktaş, “Temel amacımız, sadece katılım bankacılığı sektöründeki mevcut pastadan pay alarak büyümek değil, bu sektörü ve dolayısıyla ülkemizin ekonomisini daha da büyütmektir.



Hem yurt içi hem de yurt dışından daha fazla yatırımcıya ulaşarak onları katılım finans sistemimize dâhil etmek, fonlama kaynaklarımızı çeşitlendirmek ve topladığımız fonları daha fazla kişiye ulaştırmak için büyük gayretle çalışıyoruz. 2019’daki 36 tertip ihracımızla nitelikli yatırımcılarımızdan yaklaşık 9 milyar TL’lik fon sağladık ve şu anda tedavülde yaklaşık 2.4 milyar TL’lik kira sertifikamız bulunuyor” dedi.