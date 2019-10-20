Ekşi limondan ‘tatlı’ gelir

Söz konusu dönemde ürün sıralamasında ise 36 milyon 660 bin 759 dolarlık pay ile limon ilk sırayı aldı. Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Sektör Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmet Hamdi Gürdoğan, “Bu ürünlerin daha çok havaların soğuduğu dönemlerde tüketilmesi dolayısıyla önümüzdeki aylarda ihracatlarının daha da artacağına inanıyoruz” dedi.

Rusya önemli pazar

Turunçgil ihracatında Rusya’nın önemli bir pazar olduğuna işaret eden Gürdoğan, sözlerini şöyle tamamladı:

“Özellikle Rusya pazarında Türk ürünlerine olan olumlu algının, tat ve tür çeşit kalitemizin yüksek olması, piyasaya en kısa sürede en taze ürünü sunma imkanlarımızın olması sektör ihracatını önümüzdeki aylarda daha üst noktalara ulaştıracaktır. Rusya pazarında geçtiğimiz yılların rakamlarına ulaşacağına inanmaktayız.”