Ekşi limondan ‘tatlı’ gelir
Türkiye’den 2019-2020 sezonunun 1 Eylül-15 Ekim döneminde 132 bin 941 ton turunçgil ihraç edilerek, karşılığında 64 milyon 376 bin 581 dolar gelir elde edildi.
Söz konusu dönemde ürün sıralamasında ise 36 milyon 660 bin 759 dolarlık pay ile limon ilk sırayı aldı. Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Sektör Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmet Hamdi Gürdoğan, “Bu ürünlerin daha çok havaların soğuduğu dönemlerde tüketilmesi dolayısıyla önümüzdeki aylarda ihracatlarının daha da artacağına inanıyoruz” dedi.
Rusya önemli pazar
Turunçgil ihracatında Rusya’nın önemli bir pazar olduğuna işaret eden Gürdoğan, sözlerini şöyle tamamladı:
“Özellikle Rusya pazarında Türk ürünlerine olan olumlu algının, tat ve tür çeşit kalitemizin yüksek olması, piyasaya en kısa sürede en taze ürünü sunma imkanlarımızın olması sektör ihracatını önümüzdeki aylarda daha üst noktalara ulaştıracaktır. Rusya pazarında geçtiğimiz yılların rakamlarına ulaşacağına inanmaktayız.”