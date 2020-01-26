Elazığ'da deprem sonrası talep yağıyor!

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Elazığ önceki gün merkez üssü Sivrice olan 6.8 büyüklüğünde bir depremle sarsıldı. Depremin ardından yurdun pek çok noktasından arama, kurtarma ve yardım ekipleri bölgeye yönlendirildi. Hal böyle olunca depremde evi zarar gören vatandaşlar kiralık daire aramaya başladı. Peki bölgede kiralık daire fiyatları kaç TL? İşte cevabı...

"KİRALIK DAİRELERE TALEP ÇOK FAZLA"

Elazığ'da bazı ev sahiplerinin fırsatçılık yaptığını söyleyen İbrahim But, milliyet.com.tr'ye yaptığı açıklamada, "Burada kiralar 700 TL civarındaydı şimdiki dönem 1000 TL'ye kadar çıktı. Kiralık dairelere talep çok fazla ancak kiralık ev çok az. Bazı daire sahipleri fırsatçılık yapıp yüksek fiyatlar istiyor. İyi niyetli ev sahipleri de var. 'İnsanlara yardımcı olun' diyorlar" ifadelerini kullandı.

"KİRALIK DAİRELERİ GÖRMEDEN TUTAN MÜŞTERİLER VAR"

Elazığ'daki bir başka emlakçı Hüseyin Bakırdağ ise, son iki günde kiralık daire için çok fazla telefon aldığını söylüyor. Bakırdağ, "Şu an Elazığ'da kiralık daireye çok fazla talep var. Beni arayan müşterilerin yüzde 90'ı kiralık daire için arıyor.Ben de hepsine pazartesi için gün veriyorum. Kiralık daireleri görmeden tutan müşteri bile var. Doğal afet bu herkesin başına gelebilir. Fırsatçılık yapan kişinin evini kiraya vermem." ifadelerini kullandı.

SIFIR DAİRELER TALEP VAR

Ulaştığımız diğer emlak yetkilileri ise sıfır binalara boş dairelere çok fazla talebin olduğunu söylüyor.