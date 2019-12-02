Elektrikli araçları ‘halı’yla ısıtacak!

Tekstil fazlalıklarını değerlendiren bir şirket iken, ürettiği bebek bezlerinin artan kısmından otolara döşeme ve bagaj halısı üretmeyi akıl eden Hassan Tekstil, otomotiv sektörünün yeni sayılabilecek oyuncularından.

Bu sektöre girişini 1987 yılında yapan şirket, o günden bugüne kadar hayli yol kat etmiş. Kendi deyimleriyle, çok şey yapmış ama bunları bir türlü tanıtamamış.

Türkiye otomotiv sektöründe faaliyetlerine 1987 yılında çocuk bezlerinin üretiminden arta kalan parçalarla taban ve bagaj halısı yaparak başlayan Hassan Tekstil, 1939’da kurulan Hassan Group’un 7 şirketinin ikincisi. Grup, vatka imalatıyla başlayıp, otomotiv, hijyen, beyaz eşya, mobilya, yapı ve inşaat sektörlerine üretim gerçekleştiriyor.

Hassan Tekstil, sadece otomotiv sektörüne bagaj ve taban halısı değil, motor izolatörü, koltuk kılıfı astarı, koltuk arkası halısı ve yan giydirmeler, tavan kumaşı ve şapkalık gibi pek çok şey üretiyor.

Bazı alanlarda ise hayli iddialı. Küresel anlamda, motor izolatörleri üretebilen iki Avrupalı firmanın ardından, üçüncü firma olmayı hedefliyor. Üstelik bunu, kendi Ar-Ge imkanlarıyla üretmeyi, makinesini kendi geliştirmeyi başararak.

Patentler geliyor

Ar-Ge’sinde 20 çalışanıyla 16 patent almayı başaran şirket, şu sıralar harıl harıl yeni projeler üzerinde çalışıyor. En keyif veren “icat” ise, ısıtmalı taban halısı.

Yeni nesil Renault Zoe’de kullanılması gündeme gelen bu proje, elektrikli araçların iç mekanlarını, çok fazla elektrik harcayan klima yerine, daha az enerji gerektiren özel halılarla ısıtmayı amaçlıyor. Bunun patenti de, yine Hassan Tekstil’e ait olacak.

Tesla ile çalışacak, Çin’e de gidecek





Hizmet verdikleri en büyük sektörün otomotiv olduğunu belirten Hassan Tekstil Genel Müdürü Ahmet Şişman, kapasite artırmaya devam ettiklerini, son olarak bu amaçla 12 milyon euro’luk bir yatırımı devreye aldıklarını bildirdi.

Bu sayede motor izolatörü kapasitelerinin yıllık 74 milyon araca ulaşacağını kaydeden Şişman, bu yatırımın uğurlu geldiğini ve yeni müşteriler edindiklerini hatırlattı. Şişman “Bu sayede sektördeki bilinirliğimiz ve itibarımız arttı. Şu anda devam eden mevcut projelerimize örnek olarak Mercedes, BMW, Ford, Toyota, Renault, Hyundai, Honda, Porsche, Nissan, Peugeot ve Dacia’yı sayabiliriz. Bununla birlikte 2020 yılında da ilave olarak Tesla, Jaguar ve Volkswagen’in de dahil olmasını bekliyoruz” dedi. Şişman, yeni ürünlerle birlikte Çin pazarına gireceklerini de kaydetti.

Yerli otomobil projesinde de Hassan Tekstil ürünlerinin kullanılması yönünde görüşmelerinin sürdüğünü söyleyen Şişman, bu aracın taban, bagaj ve tavan halısını üretmek konusunda istekli olduklarını dile getirdi.

Gölcüklü Ford’lara çifte ödül





Ford Otosan tarafından büyük ölçüde Türkiye’de geliştirilip, Gölcük’te üretilen Transit Custom’ın Hibrit versiyonları, “Uluslararası Yılın Ticari Aracı 2020” ödüllerinde birinci ve ikinci sırayı elde etti.

“International Van of the Year Award 2020” ödüllerinde yarışan Transit Custom Plug-In Hybrid ve EcoBlue Hybrid modelleri, birinci ve ikinci sıraları elde ederek önemli bir başarıya imza attı. Dünya çapından 25 ülkeden uzman gazetecilerin değerlendirdiği Ford Transit Custom Hybrid versiyonları, rakiplerini geride bırakmayı başardı. Dışarıdan şarj edilebilir Transit Custom Plug-In Hybrid ilk sırayı alırken, Transit EcoBlue Hybrid ikinci oldu. Yeni Volkswagen Transporter 3, yenilenen Renault Master, yeni Iveco Daily ve Fiat Ducato modelleri de diğer sıraları elde etti.

Mercedes’in yeni SUV’u 2020’de geliyor

Mercedes Benz’in tamamen yeni aracı GLB, Türkiye pazarına 2020 yılından itibaren girmeye hazırlanıyor. Araç, teknolojisi, güvenlik seviyesi, donanımları ve getirdiği yeniliklerle sınıfında iddialı olmayı hedefliyor.

Türkiye’de 7 koltuklu versiyonunun satılacağı belirtilen GLB, büyük aileler, sportif şehir dışı gezileri seven bireysel kullanıcılar gibi kitlelere de hitap ediyor. GLB, B Serisi ile ortak platforma sahip olmakla birlikte ondan 10 cm daha büyük. Bununla birlikte GLB, şehirde olduğu kadar off-road şartlarında da iddialı bir araç.

Etkileyici performans

GLB isteğe bağlı olarak iki çekişli veya dört çekişli (4 Matic) olarak alınabiliyor. GLB’nin güçlü dizel ve benzinli motorları yüksek verimlilik sunabiliyor. Bunlar arasında 1.3 lt’lik benzinli bir versiyon bulunuyor. GLB 200’de bulunan bu motor, 150 beygir güç sunuyor. Diğer benzinli model GLB 250 4Matic ise 2.0 lt 224 beygir güç sağlıyor.

Araçta ayrıca GLB 200 d ve GLB 220d 4 Matic şeklinde iki farklı dizel motor seçeneği mevcut. 2.0 lt seçenekli bu araçlar sırasıyla 150 ve 190 beygir güç üretiyor.

GLB’nin en güçlüsü ise, kuşkusuz AMG imzalı olanı. AMG GLB 35 4 Matic, 306 beygirlik performanslı motora, 5.2 saniye gibi etkileyici bir 0-100 km/s hızlanmasına sahip. - SERKAN ARMAN Malaga

Temsa ABD’de rekabete alışıyor





Geçtiğimiz aylarda satılarak Sabancı Holding bünyesinden ayrılan Türkiye’nin önde gelen otobüs üreticilerinden Temsa, 2008 yılında ilk kez adım attığı Amerika pazarında hamlelerini sürdürüyor.

Temsa, ABD pazarında önemli bir yere sahip olan TS 30 modelini tamamen yenileyerek pazara sundu. Temsa TS 30, sert hatları, öne çıkan özellikleri, genişleyen bagaj kapasitesi gibi avantajlar da sunuyor. 34+1 oturma kapasitesi sunan TS 30, “paslanmaz çelik” gövdeye, 250 beygirlik 6.7 lt Cummins motora sahip.

2008’de 9 adet otobüsü ABD’li sahiplerine teslim eden, ancak bu pazara asıl resmi girişini 2010 yılında yapan Temsa, ilk etapta tek modelle başladığı serüvenine halen üç farklı modelle devam ediyor.

Concorde şerefine ‘uçak gibi’ DBS’ler





Dünyanın en hızlı seri üretim yolcu uçağı olan ve yıllar önce bir kaza sonucu göklerden ayrılan Concorde, ilk uçuşun 50. yılında farklı bir şekilde anılıyor. İngiliz - Fransız işbirliğinin ürünü Concorde’un bu önemli yıldönümü için İngiltere’nin önde gelen spor oto üreticilerinden Aston Martin tarafından özel bir versiyon üretildi.

Sadece 10 adet üretilecek Aston Martin “DBS Superleggera Concorde”, markanın kişiye özel araçlar yapan bölümünün imzasını taşıyor.

Aynı zamanda Concorde uçaklarını kullanan iki havayolundan biri olan British Airways’i de onurlandırmayı amaçlayan Aston Martin, tavanında British Airways renklerine yer verdi. İçerideyse ön koltuklarda Concorde armaları, sürücü güneşliğinde “ses hızı ölçer grafiği”, Concorde parçalarından imal edilmiş vites değiştirme kulakçıkları gibi güzellikler mevcut.

Araçta, 5.2 lt çift turbo beslemeli 725 beygirlik bir motor yer alıyor. Ses hızını aşamasa da, 0-100 km/s’ye 3.4 saniyede ulaşabiliyor. Aracın satış gelirlerinin bir bölümünün, çocuklara havacılığı sevdiren bir kuruma bağışlanacak.