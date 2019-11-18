Elektrikli otoya ‘niyet’ var, ama...

Dünyanın önde gelen filo kiralama şirketlerinden LeasePlan’ın “Mobility Monitor” araştırması, Türkiye’deki kullanıcıların elektrikli araçlara yaklaşımının son yıllarda olumlu yönde ve hızla değiştiğini ortaya koyarken, bu araçlara geçme konusunda isteksizliğin ise altyapı yetersizliği endişesi ve menzil yetersizliği gibi faktörlerden kaynaklandığı belirtiliyor.

16 farklı ülkeden 4 binin üzerinde kişiyle gerçekleştirilen araştırmanın “elektrikli araçlar ve sürdürülebilirlik” bölümünde yer alan bulgulara göre ankete katılanların büyük çoğunluğu, elektrikli araçları daha iyi olarak görse de mevcut altyapıya ilişkin endişelerini de dile getiriyor. Gelecek 5 yılda araç almayı planlayanların yüzde 51’i, elektrikli araç almalarını engelleyen faktörler arasında yetersiz şarj altyapısını sayarken, yüzde 45’i sınırlı sürüş mesafesi veya menzil endişesi nedeniyle elektrikli araca geçmeyeceğini belirtti.

Araştırma, Türkiye’deki kullanıcıların elektrikli araçlara yaklaşımıyla ilgili önemli bulgular da ortaya koydu. Buna göre, Türkiye, elektrikli araçlara karşı en olumlu yaklaşan ilk 3 ülke arasında yer aldı. Portekizli katılımcıların yüzde 87’si elektrikli araçlara olumlu bakarken, Türkiye’deki katılımcıların yüzde 84’ü elektrikli araca olumlu baktığını ifade etti. Türk katılımcıların yalnızca yüzde 2’si elektrikli araçlar için “negatif” görüş bildirdi. Türkiye’yi yüzde 83’le Yunanistan izledi. Araştırmaya katılan ülkeler arasında elektrikli araçlara karşı en olumsuz yaklaşımı sergileyen ülkeyse yüzde 32’yle Lüksemburg oldu.

Çok olumluyuz...

Türkiye ayrıca, son 3 yılda elektrikli araçlara karşı tutumunu olumlu yönde değiştiren ülkeler arasında birinci oldu. Son 3 yılda Türkiye’deki kullanıcıların elektrikli araçlara karşı tutumunun yüzde 75 oranında pozitif değişim gösterdiği belirtiliyor. Bununla birlikte önümüzdeki 5 yılda almayı düşünmesi halinde, bunu elektrikliler arasından seçebileceğini en çok dile getiren tüketiciler yine Türkiye’den... Türkiye’deki katılımcıların yüzde 57’si bu soruya “kesinlikle evet” derken, yüzde 35’i kararsız kaldı. Araştırmaya göre, yakın gelecekte araç kiralama niyetinde olan her 5 kişiden 2’si de “elektrikli” istiyor. Elektrikli araç kiralamak için en istekli ülke yüzde 87 ile Romanya olurken, bu ülkeyi yüzde 66 ile Yunanistan, yüzde 64 ile Türkiye izliyor.

Araştırma, Türk kullanıcıları elektrikli araç satın alma düşüncesine yönlendiren ve satın almamasına neden olan öncelikli üç koşulu da ortaya koydu. Buna göre, Türkiye’deki katılımcıların yüzde 72’si düşük kullanım maliyetleri nedeniyle elektrikli araç alabileceğini vurgularken, diğer nedenler arasında düşük emisyon değerleri yer aldı. Buna karşın Türkiye’deki kullanıcıların elektrikli bir araç satın almamasındaki en önemli nedenin “fiyatların yüksekliği” değil, “yetersiz şarj altyapısı” olduğu da ortaya çıkmış.

İzmitli i20 WRC şampiyonu

Hyundai Motorsport, 2019 WRC Dünya Ralli Şampiyonası’nı markalar kategorisinde şampiyon olarak tamamladı. Thierry Neuville, Sebastien Loeb, Dani Sordo ve Andreas Mikkelsen gibi dünyaca ünlü pilotlarıyla sezona hızlı giriş yapan Hyundai Motorsport, Fransa, Arjantin, Sardunya ve İspanya Rallisi olmak üzere dört farklı ülkede yarışı birincilikle tamamladı. Ayrıca, 13 kez de podyuma çıkarak iddiasını sürdüren Hyundai Takımı, toplamda 380 puana ulaşarak markanın tarihinde bir ilke imzasını attı. Hyundai’nin parkurlarda kullandığı i20’ler, Türkiye’de üretilip, performans bölümüne gönderiliyor ve burada yarışacak hale getiriliyor.

Avrupa’nın otomobili İstanbul’da seçilecek!

Intercity İstanbul Park pisti, 27-28 Kasım tarihlerinde Avrupa’nın önce gelen yayınlarında çalışan 31 gazeteciyi ağırlayacak. 2001 yılından bu yana ortalama Avrupalı otomobil kullanıcısına en doğru tercihi yapabilmesi için düzenlenen “Autobest” yılın otomobili yarışması jürisi, finale kalan 5 otomobili Intercity İstanbul Park pistinde test edecek.

Bu yıl 13 Şubat 2020 tarihinde Almanya’nın Mainz kentinde gerçekleştirilecek ödül töreninde açıklanacak olan “Avrupa’nın Satın Alınabilecek En İyi Otomobili 2020” ödülü için Nissan Juke, Opel Corsa, Peugeot 208, Renault Clio ve Skoda Kamiq modelleri yarışacak.

Sadece performans için ‘soyundu!’

İngiliz süper spor otomobil üreticisi McLaren, tamamen performans odaklı, markanın en hafif modeli olacak “Elva”yı tanıttı. Sadece 399 adet üretilmesi planlanan ve fiyatı da 1.7 milyon euro’dan başlayacak Elva, kullanıcısına tamamen farklı bir sürüş zevki tattırmak amacıyla “camsız” ve “tavansız” olarak üretilecek. Şayet aracın kullanılacağı ülkede bir gereksinim olursa, o zaman “ekstra bedel” ile camlı olarak sipariş verilebilecek.

Gelecek yıldan itibaren üretilmeye başlanması planlanan ve şimdiden sadece internet üzerinden “sipariş sırasına kayıt yaptırılabilen” Elva, 4 lt hacimli, çift turbo beslemeli V8 motora sahip olacak. Adını 1960’larda üretilen McLaren Elva M1A’dan alan araç, 815 beygirlik motor ve hafiflemiş gövdesi sayesinde 0-100 km/s hızlanmasını 3 saniyenin biraz altında tamamlayabiliyor. Aracın, istenirse kask ile kullanılabileceği belirtilirken, aerodinamik tasarımın, sürücü ve yolcuyu sert rüzgardan koruduğu belirtiliyor. Bununla birlikte araçtakilerin güvenliği, bir kaza anında kendiliğinden ortaya çıkan bir takla koruma sistemine de sahip olduğu vurgulanıyor.

Yeni nesil Octavia 2020’de

Skoda’nın lokomotifi konumundaki Octavia modelinin 4. nesli, Prag’da tanıtıldı. Üretiminin 60. yılını kutlayan Octavia, Çek markanın gelmiş geçmiş en çok satan modeli olarak öne çıkarken, Türkiye pazarına gelişi 2020’nin son çeyreğinde olacak.

Octavia, yeni neslinde daha keskin çizgilere sahip oldu. Yine “Sedan” ve “Combi” kasa seçenekleriyle satışa sunulacak Octavia’nın boyutları ve uzunluğu da, yeni neslinde artırıldı.

Hibrit de olacak

Yeni Octavia, cama yansıtmalı göstergeye sahip ilk Skoda modeli olacak. Bu ekranda hız, navigasyon gibi önemli bilgiler cama da yansıtılarak sürücünün gözünü yoldan ayırmadan sürüşe devam etmesi sağlanacak.

Octavia, yeni neslinde daha çevreci motor seçenekleri sunacak, hibrit versiyonu da olacak. 7 ileri DSG şanzımanlı 110 HP’lik üç silindirli 1.0 TSI ve 150 HP’lik dört silindirli 1.5 TSI motorlar 48V marş motoru ve 48V lityum iyon bataryaya sahip. Bu sayede araç daha az yakıt tüketecek. 190 HP’lik 2.0 TSI motor ise dört çeker ve 7 ileri DSG şanzımanla kombine edilecek. Bununla birlikte Skoda, Superb’in ardından yeni Octavia’da da 1.4 TSI benzinli motoru seçeneğini dışarıdan şarj edilebilir hibrit teknolojisini sunacak. 4. nesil Octavia, böylece elektrikli sürüşe de olanak sağlayacak.

‘Türkiye’nin otomobili’ne yönetici transferi

Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG), otomotiv endüstrisinin önde gelen isimlerinden olan, Amerika, Avrupa ve Asya kıtasında pek çok projenin yöneticiliğini yapmış Sergio Rocha’yı Operasyonlardan Sorumlu Üst Düzey Yönetici (COO) olarak bünyesine kattı. Rocha, TOGG’da ürün planlama, program yönetimi, satın alma, tedarik zinciri, üretim mühendisliği ve üretim operasyonlarına liderlik edecek.

TOGG CEO’su Gürcan Karakaş, konuya ilişkin “Sergio Rocha’nın dünyanın çeşitli bölgelerinde pek çok projede edindiği tecrübeyi bünyemize taşıması bu anlamda çok önemli bir gelişmedir. Rocha, TOGG’un belirlediği hedeflere ulaşmasında önemli katkılarda bulunacaktır... Başından beri alanında en iyi kişisel deneyime sahip çalışma arkadaşlarını bünyemize katıyoruz. Çünkü güçlü bir şirketin ancak güçlü bir ekiple mümkün olduğunu biliyoruz” diye konuştu.

Sao Paulo’daki Universidade Braz Cubas Makine ve Endüstri Mühendisliği bölümlerinden mezun olan Rocha, Volkswagen’de geçirdiği 5 yılın ardından General Motors bünyesine dahil oldu ve 37 yıl ürün geliştirme, uluslararası proje koordinasyonu ve genel yönetim dahil olmak üzere pek çok görevde, farklı ülkelerde çalıştı. Rocha, GM Güney Kore Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su olarak da görev yaptı. Rocha, son olarak, 2018 ve 2019’da Hindistan’daki bir elektrikli araç girişiminde COO olarak görev yapıyordu.

Euromaster ile ALD işbirliği için anlaştı

Michelin Grubu’nun profesyonel servis ağı Euromaster, uzun dönem araç kiralama ve filo yönetimi hizmetinde uzman ALD Automotive Türkiye ile lastik operasyonu konusunda anlaşma imzaladı. İşbirliği kapsamında ALD filosundaki araçların lastiklerinin bakımı, Türkiye’de 46 şehirde ve 136 noktada hizmet veren Euromaster tarafından gerçekleştirilecek. Euromaster, ALD Automotive Türkiye filosundaki araçların lastiklerinin değişimi, saklanması, lastik kondisyonunun (diş derinliği, ölçüleri) ölçümlenmesi ve raporlanması gibi faaliyetleri de gerçekleştirecek.