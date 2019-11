Elektrikli scooter’ı Türkiye’ye yayacak

Martı startup’ının kurucusu ise Oğuz Alper Öktem. Geçmişte iki başarılı startup deneyimi olan Öktem, yurtdışında bir iş seyahati sırasında bu tarz elektrikli scooter’ları gördüğünü ve bunların ilgisini çektiğini söylüyor. Öktem, “Bir tane Türkiye’ye getirdim. Benim evim İstanbul’da Bostancı’da, en yakın arkadaşım Erenköy’de oturuyor. Onun evine gitmek benim için oldukça zordu. Trafik ve park sorunu var. Bu elektrikli scooter’ı kullanıp oraya 7-8 dakikada ulaştım. O an bunun ulaşımı inanılmaz derecede kolaylaştıracağını düşündüm. Fikir böyle doğdu. Önce Anadolu yakasında başladık, şimdi Avrupa yakasındayız. Ekibimiz büyüdükçe ilerliyoruz. Diğer büyük şehirlerimiz başta olmak üzere Türkiye için çalışıyoruz” diyor.



Martı’da yerli teknolojiler kullanılıyor. Yazılımı tamamen yerli. Oğuz Alper Öktem, “Çok ciddi mühendislik kadromuz var. Kötü kullanımı nasıl engellerizin üzerinde de çalışıyoruz. İnsanları ve çevreyi çok rahatsız etmek istemediğimiz için kendi kendimize önlemler alıyoruz. Çevrede düzeni bozmamak ve çalınma riskine karşı scooter’ların kilitlenme özelliği bulunuyor. Çalındığında ise konumu anlık olarak takip edilebiliyor” bilgisini veriyor. Şu an 200 kişilik bi ekiple çalışıyor. Çalışan sayısını daha da artırmayı hedefliyor.



Bir fincan kahve fiyatı



Öktem, sistemin fiyatlandırmasıyla ilgili de, “Lizbon, Paris, Los Angeles’ta scooter yolculuk fiyatı standart. 10 dakikalık bir yolculuk bir fincan kahve fiyatına tekabül ediyor. Martı, 30 dakikada yürüyeceğiniz bir yolu 10 dakikaya düşürüyor. Bunun fiyatlaması da global olarak 1 sütlü kahve... Martı, yolculuğa başlamak için 3 TL ve her dakika için 0.75 TL’lik bir ücretlendirmeye sahip” diyor.









Nasıl kullanılıyor?



Martı’yı İstanbul’da kullanmak için öncelikle mobil uygulamasını cep telefonunuza indirmeniz gerekiyor. Kayıt olduktan sonra karşınıza bir harita çıkıyor. Size en yakın Martı’yı gösteriyor. İstediğiniz Martı’nın yanına gidiyorsunuz, scooter’daki QR kodunu uygulamada tarıyorsunuz ve scooter’ın kilidi açılıyor. Saatte en fazla 18 km hız yapabiliyorsunuz.









Yatırım almayı başardı



Elektrikli scooter paylaşım platformu Martı, yatırım da alıyor. Alper Oğuz Öktem, emek verip ikna ettikleri yatırımcıların da kendilerine desteğinin olduğunu aktararak, şunları söylüyor: “Startup’larda en zor olan şey yatırımcıyı ikna etmektir. Mikromobilite çok ciddi yatırım isteyen bir iş modeli. İlk yıllarda neredeyse kazancı olmuyor, çok ciddi zarar da olabiliyor. Çünkü onlarca, yüzlerce elektronik cihazı sokağa bırakıyorsunuz ve bunların ömrü çok kısa. 2 ay içinde değiştirmeniz gerekiyor. Yatırımcılar da fikre ve işe inanıyorlarsa sizin arkanızda oluyorlar.”