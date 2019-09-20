Elektrikte abonelik ‘güncelleme’ arttı

İstanbul Avrupa yakasında 4.3 milyon aboneye hizmet veren perakende elektrik satış şirketi CK Boğaziçi Elektrik’in açıkladığı ‘Gayrimenkulün Enerjisi Raporu’na göre, 2019’un ilk yarısında toplam 275 bin 901 taşınma gerçekleşti. Bu dönemde abonelerin ev değiştirme hareketleri yanı sıra ‘usulsüz kullanım’ yapanların aboneliklerini kendi üzerlerine almaları da rakamları etkiledi. Buna göre, İstanbul Avrupa yakasında binlerce kişinin elektrik aboneliği hala başkasının ismine.

Bu yıl ocak-haziran döneminde Avrupa Yakası’nda 124 bin 981 elektrik kullanıcısı bilgilerini güncelleyerek usulsüz aboneliğini sonlandırdı. Avrupa yakasında en yüksek usulsüz kullanımın gerçekleştiği ilçe 58 bin elektrik tüketicisiyle Fatih olurken, yine bilgilerini güncelleyerek usulsüz kullanımı sonlandıran abonelerin en fazla olduğu ilçe de Fatih oldu. Usulsüz elektrik kullanımında Fatih’i 28 bin 542 ile Küçükçekmece ve 28 bin 66 elektrik kullanıcısıyla Bağcılar izlerken, en az usulsüz kullanım Çatalca’da kayıtlara geçti.

Avrupa Yakası’nda 439 bine yakın tüketici elektrik aboneliği kendi üzerinde olmadığı için usulsüz kullanıma devam ediyor. CK Enerji Boğaziçi Elektrik Genel Müdürü Halit Bakal, yılsonuna kadar bu sayıyı 300 bine indirmek istediklerini ifade etti. Bakal, “Biz uyarıp 15 gün süre veriyoruz. Bu süre zarfında ofislerden ya da online işlem yapmak mümkün. Kullanıcı aboneliği üzerine almazsa elektrik kesiliyor ve 198 lira ceza geliyor” dedi.