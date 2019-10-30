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    HaberlerEkonomiElektronik atıkla kodlama sınıfı
    30.10.2019 - 07:50 | | EKONOMİ SERVİSİ

    Elektronik atıkla kodlama sınıfı

    Vodafone, 18 ildeki 30 Bütünleşik Hizmet Merkezi’nde çalışanların topladığı elektronik atıkları geri dönüştürerek Samsun İlkadım Kubilay İlkokulu’nda kodlama sınıfı açtı.

    Elektronik atıkla kodlama sınıfı

    Vodafone’un açtığı kodlama sınıfı, Samsun ve çevresinde kodlama öğrenmek isteyen tüm çocuklar tarafından ücretsiz kullanılabilecek. Şirketten yapılan açıklamaya göre, Vodafone “Bu Atıklar Kod Yazıyor” projesini Türkiye geneline yaygınlaştırmayı sürdürüyor.
    Vodafone, tüm dünyada 2025 yılına kadar operasyonlarından kaynaklı çevresel etkiyi yarıya indirmek üzere çalışmalarına devam ediyor.
    Türkiye’de de elektronik atıkların geri dönüşümünü teşvik etmek ve bu konuda farkındalık yaratmak amacıyla “Bu Atıklar Kod Yazıyor” projesini başlatan Vodafone’un 18 ildeki 30 Bütünleşik Hizmet Merkezi’nde çalışanlar tarafından toplanan 330 kilogram e-atık, lisanslı geri dönüşüm firması Akademi Çevre tarafından geri dönüştürüldü.

    Geri dönüştürülüyor

    Elde edilen gelirle Samsun İlkadım Kubilay İlkokulu’nda 10 bilgisayarlı bir kodlama sınıfı kuruldu.

    Elektronik atıkla kodlama sınıfı

    Türkiye Vodafone Vakfı ve Habitat iş birliği ile yürütülen “Yarını Kodlayanlar” projesi kapsamında hayata geçirilen kodlama sınıfında, Samsun ve çevresindeki tüm çocuklar eğitim alabilecek. Açılış töreninde konuşan Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Hasan Süel şunları kaydetti:

    “2025 yılına kadar 1 milyar insanın hayatını iyileştireceğiz ve operasyonlarımızdan kaynaklı çevresel etkimizi yarıya indireceğiz. Türkiye’de de 2025 yılına kadar toplam sera gazı salımımızı yüzde 50 azaltmayı, tüm şebekemizi yüzde 100 yenilenebilir kaynaklardan enerjilendirmeyi ve elektronik atıkların yüzde 100’ünün geri dönüştürülmesini hedefliyoruz.

    Bu doğrultuda, çalışanlarımızı da dahil ederek elektronik atıkların geri dönüşümünü teşvik etmek ve farkındalık yaratmak üzere ‘Bu Atıklar Kod Yazıyor’ projesini hayata geçirdik. Topladığımız elektronik atıkların geri dönüşümünden elde edilen gelirle okullara kodlama sınıfı kuruyoruz. İlk sınıfımızı Mardin’de açmıştık. Şimdi de Samsun’da bir sınıf açmanın mutluluğunu yaşıyoruz.”

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