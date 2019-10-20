20.10.2019 - 07:50 | | EKONOMİ SERVİSİ
Elektronik imza % 20 arttı
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, 2019 yılının ikinci çeyreğine ilişkin Pazar Verileri Raporu’nu açıkladı. Buna göre e-imza sertifika sayısı 3 milyon 592 bin 786’ya yükseldi. Mobil imza sertifika sayısı ise 580 bin 992’ye ulaştı. Toplamda 4 milyon 173 bin 778 sertifika oluşturuldu. 2018’in ikinci çeyreğine oranla e-imza sertifika sayısında yüzde 20,06, mobil imza sertifika sayısında yüzde 12,1 artış gerçekleşti.
2018 yılının ikinci çeyreğinde 2 milyon 992 bin 301 olan e-imza sertifika sayısı, 2019’un ikinci çeyreğinde yüzde 20,06 artarak 3 milyon 592 bin 786’ya ulaştı. 2018’un ikinci çeyreğinde 518 bin 160 olan mobil imza sertifika sayısı ise yüzde 12,1 artarak 580 bin 992’ye ulaştı. Toplamda üretilen elektronik sertifika sayısı ise bir yıl içerisinde 18,8 artmış oldu.
7/24 işlem imkânı
Kağıt kültüründen hızla dijital iş modeline geçildiğine dikkat çeken E-GÜVEN Genel Müdürü Can Orhun, “E-imza elektronik işlemlerde gönderilen bilginin yolda değişmediğini, gönderen kişiye ait olduğunu ve inkâr edilemeyeceğini garantiliyor. Ayrıca zaman ve mekan sınırlaması olmadan 7/24 işlem yapma imkanı tanıyor” dedi.