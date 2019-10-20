Elektronik imza % 20 arttı

2018 yılının ikinci çeyreğinde 2 milyon 992 bin 301 olan e-imza sertifika sayısı, 2019’un ikinci çeyreğinde yüzde 20,06 artarak 3 milyon 592 bin 786’ya ulaştı. 2018’un ikinci çeyreğinde 518 bin 160 olan mobil imza sertifika sayısı ise yüzde 12,1 artarak 580 bin 992’ye ulaştı. Toplamda üretilen elektronik sertifika sayısı ise bir yıl içerisinde 18,8 artmış oldu.

7/24 işlem imkânı

Kağıt kültüründen hızla dijital iş modeline geçildiğine dikkat çeken E-GÜVEN Genel Müdürü Can Orhun, “E-imza elektronik işlemlerde gönderilen bilginin yolda değişmediğini, gönderen kişiye ait olduğunu ve inkâr edilemeyeceğini garantiliyor. Ayrıca zaman ve mekan sınırlaması olmadan 7/24 işlem yapma imkanı tanıyor” dedi.



