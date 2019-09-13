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    HaberlerEkonomiElmas ve kıymetli taş ithalatı azaldı
    13.09.2019 - 08:42 |

    Elmas ve kıymetli taş ithalatı azaldı

    Türkiye'nin elmas ve kıymetli taş ithalatında düşüş yaşandı.

    Elmas ve kıymetli taş ithalatı azaldı

    Borsa İstanbul'un internet sitesinde yer alan verilere göre, Ağustos ayında elmas ve kıymetli taş ithalatı %17,1 düşüşle 10,92 milyon dolar oldu. Bir önceki ay ithalatı 13,18 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.

    İthalatın 10,90 milyon dolarlık kısmı elmas, 13.207 dolarlık kısmı safir, 4.475 dolarlık kısmı yakuttan oluştu.

    Yılın ilk 8 ayında elmas ithalatı 120,8 milyon dolar, zümrüt ithalatı 588.048 dolar, safir ithalatı 1,02 milyon dolar, yakut ithalatı 205.636 dolar, topaz ithalatı 56 dolar, inci ithalatı 62.700 dolar olarak gerçekleşti.

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