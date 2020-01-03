Emekli maaşı hesaplama | Emekli maaşı öğrenme

Milyonlarca emeklinin gözü Aralık ayı enflasyon rakamlarına çevrilmişti. Temmuz-Kasım sürecinde 5,71 oranında açıklanan enflasyon fark oranına Aralık ayı enflasyon verilerinin eklenmesi ile milyonlarca emeklinin Ocak ayında alacağı maaş zam oranlı belli oldu. 2020 Emekli zammı ne kadar? Emekli maaşı ne kadar oldu?

EMEKLİ MAAŞI ÖĞRENME

Devlet memurları, sözleşmeliler ve memur emeklilerine yeni yılda yapılacak zam oranı belli oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) aralık ayı enflasyon verilerine göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) geçen yılın ikinci yarısında yaklaşık yüzde 6,5 arttı. Böylece 6 aylık dönemde, geçen yılın ikinci yarısında toplu sözleşme kapsamında yapılan yüzde 5'lik zam aşıldı. Bu nedenle yaklaşık yüzde 1,5'lik enflasyon farkı ödenmesi durumu ortaya çıktı.

Bu yılın ilk yarısında uygulanacak toplu sözleşme hükmü doğrultusunda memur maaşlarına yüzde 4 artış yapılması öngörülüyordu. Buna yüzde 1,5'lik enflasyon farkının eklenmesiyle memurlar, sözleşmeliler ve memur emeklilerinin maaş ve aylık artışı yüzde 5,5'e çıktı.

Devlet memurları, sözleşmeliler, geçici personel ve memur emeklileri, zamlı maaş ve aylıklarını 15 Ocak'ta alacak.

Öte yandan, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin aylıkları geçen yılın son 6 aylık enflasyonu oranında artacak. Bu oran yaklaşık yüzde 6,5'e karşılık geliyor.

EMEKLİ MAAŞI NE KADAR 2020? SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİLERİ 2020 MAAŞ

SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 6,49 zam alacak.

En düşük Bağ-Kur emeklisi bin 784 lira 11 kuruş maaş alacak.

En düşük SSK emeklisi bin 256 lira 21 kuruş maaş alacak.

En düşük memur emeklisi 3 bin 510 lira alacak.