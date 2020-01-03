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    HaberlerEkonomi Haberleri Emekli ve memur maaşı zam oranları açıklandı! İşte 2020 SSK- Bağ-Kur emekli ve memur maaşları
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    03.01.2020 - 17:32 |

    Emekli ve memur maaşı zam oranları açıklandı! İşte 2020 SSK- Bağ-Kur emekli ve memur maaşları

    Emekli ve memur maaşı zam oranları açıklandı. Aralık ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından emekli ve memurların 2020 yılının ilk 6 ayı içerisinde alacağı zam oranları da belli oldu. Buna göre Temmuz-Aralık sürecindeki emekli maaşı enflasyon farkı oranı 6,49 olarak açıklanırken memurlar için bu oran 5,59 olarak duyuruldu. Peki en düşük memur ve emekli maaşı ne kadar oldu? İşte 2020 zamlı emekli ve memur maaşları...

    Emekli ve memur maaşı zam oranları açıklandı! İşte 2020 SSK- Bağ-Kur emekli ve memur maaşları

    Emekli ve memurların merak içinde beklediği Aralık ayı enflasyon rakamları açıklandı. Aralık ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından memur ve memur emeklilerinin yanı sıra SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin alacağı zam oranı da açıklandı. Buna göre 2019 yılı enflasyon rakamanın açıklanmasının ardından 11,84 olarak duyurulmasının ardından emeklinin ve memurun alacağı zam oranları da belli oldu.Memur ve memur emeklisinin alacağı zam oranı 5,5 olarak açıklanırken SSK-Bağ-Kur emeklilerinin 2020 yılının 6 ayı içerisinde alacağı zam oranı ise 6,5 olarak açıklandı.SSK ve Bağ-Kur emekli maaşına ne kadar zam geleceği de belli oldu. Memur ve memur emeklisi olanlar yüzde 5.49 oranında zam alacak.

    SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 6,49 zam alacak.

    En düşük emekli memur aylığı 2 bin 522 liradan 2 bin 660 liraya yükselecek.

    En düşük memur emeklisi 3 bin 510 lira alacak.

    En düşük Bağ-Kur emeklisi bin 784 lira 11 kuruş maaş alacak.

    En düşük SSK emeklisi bin 256 lira 21 kuruş maaş alacak.

    MEMUR MAAŞLARI NE OLACAK?

                                                                      Eski                Yeni

     

    Araştırma görevlisi (8/1                               5461               5761

    Araştırmacı (9/1)                                         3652               3852

    Asistan (Sağlık hizmetleri - 6/1)                  5691              6003

    Avukat (9/1)                                                4952               5224

    Başasistan (Sağlık hiz. 5/1)                        6468              6823

    Başkomiser (8/1)                                        5468              5768

    Başmüfettiş (1/1)                                        8320              8777

    Bekçi (Lisans 9/1)                                       4180              4409

     

    İlçe belediye başkan yardımcısı                 5765               6081

    Daire başkanı (1/1)                                     8660              9135

    Diş tabibi (8/1)                                            5315               5607

    Doçent (1/1)                                                7260              7659

    Doktor öğretim üyesi (5/1)                          6250              6593

    Ebe (9/1)                                                    4037               4259

    Hademe (15/1)                                           3158               3331

    Hakim (7/1)                                                8775               9257

    Hakim adayı (9/1)                                      5527               5830

    Hemşire (9/1)                                            4032                4253

    Hizmetli (15/1)                                           3158               3331

    İmam/hatip (9/1)                                        3667               3868

     

    İtfaiyeci (9/1)                                              3623               3822

    Kaymakam (4/1)                                        6877               7255

    Komiser (8/1)                                             5380               5675

    Koruma ve güvenlik görevlisi (13/1)           3405              3592

    Memur (9/1)                                               3406               3593

    Mübaşir (11/1)                                            3356               3540

    Müfettiş (7/1)                                              6033               6364

    Müfettiş yardımcısı (9/1)                            5487               5788

    Müezzin (9/1)                                             3667               3868

    Mühendis (7/1)                                           5300              5591

    Orman muhafaza memuru (11/1)               3758              3964

    Öğretmen (9/1)                                           3804              4013

    Polis (11/1)                                                 5005              5280

    Programcı (9/1)                                          4154              4382

    Profesör (1/1)                                             8482              8948

    Sağlık memuru (9/1)                                  4032               4253

    Şef (7/1)                                                     3687              3889

    Şube müdürü (7/1)                                     4670             4926

    Usta öğretici (11/1)                                     3403            3590

    Uzman yardımcısı (9/1)                              5576            5882

    Uzman (7/1)                                               6093             6428

    Vaiz (9/1)                                                  3862              4074

    Vali (1/1)                                                   12526            13214

    Veteriner hekim (7/1)                                 5272            5561

    Yoklama memuru (11/1)                            3403            3590

    Zabıta memuru (9/1)                                 3474            3665

    EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIKLARI  (TL)

     

                                                                 Eski                    Yeni

    SSK (2000 ÖNCESİ)                           1982,6               2111,3

    SSK (2000 SONRASI)                        1181,4               1258

    BAĞ-KUR (ESNAF)                            1774,7               1889,8

    BAĞ-KUR (TARIM)                             1249,6               1330,7

    MEMUR      2521,7   2660,2

     

    EMEKLİ MEMUR AYLIKLARI (TL) 

                                                                              Eski             Yeni

    Müsteşar (1/1)                                               9088,2         9587,2

    Genel müdür (1/1)                                         8033,4         8474,5

    Şube müdürü (Lisans - 1/4)                          3082,8         3252

    Memur (Lisans - 1/4)                                     3016            3181,6

    Öğretmen (1/4)                                              3101,9         3272,1

    Kaymakam 1. sınıf (1/4)                                5265,5         5554,6

    Başkomiser (1/4)                                           3207,9         3384

    Polis memuru (8/1)                                       3207,9          3384

    Hemşire (Lisans - 1/4)                                  3014,9          3180,4

    Mühendis (1/4)                                              3782,4          3990,1

    Teknisyen (Lise -1/4)                                     2632,2         2776,7

    Profesör (1/4)                                                7194,9         7589,9

    Araştırma görevlisi (1/4)                                3780,3         3987,9

    İmam-hatip                                                    3101,9         3272,1

    Avukat (1/4)                                                   3101,9        3272,1

    En düşük memur emekli aylığı                        2522          2660,4

    *Memur emekli aylıklarına ek ödeme dahildir

    Otomobil ok gibi saplandıBağcılar'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıkan otomobil bariyerlere çarptı. Feci kazada bariyerler ok gibi otomobile saplanırken sıkışan sürücüyü itfaiye ekipleri kurtardı.
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