Emekli ve memur maaşı zam oranları açıklandı! İşte 2020 SSK- Bağ-Kur emekli ve memur maaşları

Emekli ve memurların merak içinde beklediği Aralık ayı enflasyon rakamları açıklandı. Aralık ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından memur ve memur emeklilerinin yanı sıra SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin alacağı zam oranı da açıklandı. Buna göre 2019 yılı enflasyon rakamanın açıklanmasının ardından 11,84 olarak duyurulmasının ardından emeklinin ve memurun alacağı zam oranları da belli oldu.Memur ve memur emeklisinin alacağı zam oranı 5,5 olarak açıklanırken SSK-Bağ-Kur emeklilerinin 2020 yılının 6 ayı içerisinde alacağı zam oranı ise 6,5 olarak açıklandı.SSK ve Bağ-Kur emekli maaşına ne kadar zam geleceği de belli oldu. Memur ve memur emeklisi olanlar yüzde 5.49 oranında zam alacak.

SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 6,49 zam alacak.

En düşük emekli memur aylığı 2 bin 522 liradan 2 bin 660 liraya yükselecek.

En düşük memur emeklisi 3 bin 510 lira alacak.

En düşük Bağ-Kur emeklisi bin 784 lira 11 kuruş maaş alacak.

En düşük SSK emeklisi bin 256 lira 21 kuruş maaş alacak.

MEMUR MAAŞLARI NE OLACAK?

Eski Yeni

Araştırma görevlisi (8/1 5461 5761

Araştırmacı (9/1) 3652 3852

Asistan (Sağlık hizmetleri - 6/1) 5691 6003

Avukat (9/1) 4952 5224

Başasistan (Sağlık hiz. 5/1) 6468 6823

Başkomiser (8/1) 5468 5768

Başmüfettiş (1/1) 8320 8777

Bekçi (Lisans 9/1) 4180 4409

İlçe belediye başkan yardımcısı 5765 6081

Daire başkanı (1/1) 8660 9135

Diş tabibi (8/1) 5315 5607

Doçent (1/1) 7260 7659

Doktor öğretim üyesi (5/1) 6250 6593

Ebe (9/1) 4037 4259

Hademe (15/1) 3158 3331

Hakim (7/1) 8775 9257

Hakim adayı (9/1) 5527 5830

Hemşire (9/1) 4032 4253

Hizmetli (15/1) 3158 3331

İmam/hatip (9/1) 3667 3868

İtfaiyeci (9/1) 3623 3822

Kaymakam (4/1) 6877 7255

Komiser (8/1) 5380 5675

Koruma ve güvenlik görevlisi (13/1) 3405 3592

Memur (9/1) 3406 3593

Mübaşir (11/1) 3356 3540

Müfettiş (7/1) 6033 6364

Müfettiş yardımcısı (9/1) 5487 5788

Müezzin (9/1) 3667 3868

Mühendis (7/1) 5300 5591

Orman muhafaza memuru (11/1) 3758 3964

Öğretmen (9/1) 3804 4013

Polis (11/1) 5005 5280

Programcı (9/1) 4154 4382

Profesör (1/1) 8482 8948

Sağlık memuru (9/1) 4032 4253

Şef (7/1) 3687 3889

Şube müdürü (7/1) 4670 4926

Usta öğretici (11/1) 3403 3590

Uzman yardımcısı (9/1) 5576 5882

Uzman (7/1) 6093 6428

Vaiz (9/1) 3862 4074

Vali (1/1) 12526 13214

Veteriner hekim (7/1) 5272 5561

Yoklama memuru (11/1) 3403 3590

Zabıta memuru (9/1) 3474 3665

EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIKLARI (TL)

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SSK (2000 ÖNCESİ) 1982,6 2111,3

SSK (2000 SONRASI) 1181,4 1258

BAĞ-KUR (ESNAF) 1774,7 1889,8

BAĞ-KUR (TARIM) 1249,6 1330,7

MEMUR 2521,7 2660,2

EMEKLİ MEMUR AYLIKLARI (TL)

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Müsteşar (1/1) 9088,2 9587,2

Genel müdür (1/1) 8033,4 8474,5

Şube müdürü (Lisans - 1/4) 3082,8 3252

Memur (Lisans - 1/4) 3016 3181,6

Öğretmen (1/4) 3101,9 3272,1

Kaymakam 1. sınıf (1/4) 5265,5 5554,6

Başkomiser (1/4) 3207,9 3384

Polis memuru (8/1) 3207,9 3384

Hemşire (Lisans - 1/4) 3014,9 3180,4

Mühendis (1/4) 3782,4 3990,1

Teknisyen (Lise -1/4) 2632,2 2776,7

Profesör (1/4) 7194,9 7589,9

Araştırma görevlisi (1/4) 3780,3 3987,9

İmam-hatip 3101,9 3272,1

Avukat (1/4) 3101,9 3272,1

En düşük memur emekli aylığı 2522 2660,4

*Memur emekli aylıklarına ek ödeme dahildir