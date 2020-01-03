Emekli ve memur maaşı zam oranları açıklandı! İşte 2020 SSK- Bağ-Kur emekli ve memur maaşları
Emekli ve memur maaşı zam oranları açıklandı. Aralık ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından emekli ve memurların 2020 yılının ilk 6 ayı içerisinde alacağı zam oranları da belli oldu. Buna göre Temmuz-Aralık sürecindeki emekli maaşı enflasyon farkı oranı 6,49 olarak açıklanırken memurlar için bu oran 5,59 olarak duyuruldu. Peki en düşük memur ve emekli maaşı ne kadar oldu? İşte 2020 zamlı emekli ve memur maaşları...
Emekli ve memurların merak içinde beklediği Aralık ayı enflasyon rakamları açıklandı. Aralık ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından memur ve memur emeklilerinin yanı sıra SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin alacağı zam oranı da açıklandı. Buna göre 2019 yılı enflasyon rakamanın açıklanmasının ardından 11,84 olarak duyurulmasının ardından emeklinin ve memurun alacağı zam oranları da belli oldu.Memur ve memur emeklisinin alacağı zam oranı 5,5 olarak açıklanırken SSK-Bağ-Kur emeklilerinin 2020 yılının 6 ayı içerisinde alacağı zam oranı ise 6,5 olarak açıklandı.SSK ve Bağ-Kur emekli maaşına ne kadar zam geleceği de belli oldu. Memur ve memur emeklisi olanlar yüzde 5.49 oranında zam alacak.
SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 6,49 zam alacak.
En düşük emekli memur aylığı 2 bin 522 liradan 2 bin 660 liraya yükselecek.
En düşük memur emeklisi 3 bin 510 lira alacak.
En düşük Bağ-Kur emeklisi bin 784 lira 11 kuruş maaş alacak.
En düşük SSK emeklisi bin 256 lira 21 kuruş maaş alacak.
MEMUR MAAŞLARI NE OLACAK?
Eski Yeni
Araştırma görevlisi (8/1 5461 5761
Araştırmacı (9/1) 3652 3852
Asistan (Sağlık hizmetleri - 6/1) 5691 6003
Avukat (9/1) 4952 5224
Başasistan (Sağlık hiz. 5/1) 6468 6823
Başkomiser (8/1) 5468 5768
Başmüfettiş (1/1) 8320 8777
Bekçi (Lisans 9/1) 4180 4409
İlçe belediye başkan yardımcısı 5765 6081
Daire başkanı (1/1) 8660 9135
Diş tabibi (8/1) 5315 5607
Doçent (1/1) 7260 7659
Doktor öğretim üyesi (5/1) 6250 6593
Ebe (9/1) 4037 4259
Hademe (15/1) 3158 3331
Hakim (7/1) 8775 9257
Hakim adayı (9/1) 5527 5830
Hemşire (9/1) 4032 4253
Hizmetli (15/1) 3158 3331
İmam/hatip (9/1) 3667 3868
İtfaiyeci (9/1) 3623 3822
Kaymakam (4/1) 6877 7255
Komiser (8/1) 5380 5675
Koruma ve güvenlik görevlisi (13/1) 3405 3592
Memur (9/1) 3406 3593
Mübaşir (11/1) 3356 3540
Müfettiş (7/1) 6033 6364
Müfettiş yardımcısı (9/1) 5487 5788
Müezzin (9/1) 3667 3868
Mühendis (7/1) 5300 5591
Orman muhafaza memuru (11/1) 3758 3964
Öğretmen (9/1) 3804 4013
Polis (11/1) 5005 5280
Programcı (9/1) 4154 4382
Profesör (1/1) 8482 8948
Sağlık memuru (9/1) 4032 4253
Şef (7/1) 3687 3889
Şube müdürü (7/1) 4670 4926
Usta öğretici (11/1) 3403 3590
Uzman yardımcısı (9/1) 5576 5882
Uzman (7/1) 6093 6428
Vaiz (9/1) 3862 4074
Vali (1/1) 12526 13214
Veteriner hekim (7/1) 5272 5561
Yoklama memuru (11/1) 3403 3590
Zabıta memuru (9/1) 3474 3665
EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIKLARI (TL)
Eski Yeni
SSK (2000 ÖNCESİ) 1982,6 2111,3
SSK (2000 SONRASI) 1181,4 1258
BAĞ-KUR (ESNAF) 1774,7 1889,8
BAĞ-KUR (TARIM) 1249,6 1330,7
MEMUR 2521,7 2660,2
EMEKLİ MEMUR AYLIKLARI (TL)
Eski Yeni
Müsteşar (1/1) 9088,2 9587,2
Genel müdür (1/1) 8033,4 8474,5
Şube müdürü (Lisans - 1/4) 3082,8 3252
Memur (Lisans - 1/4) 3016 3181,6
Öğretmen (1/4) 3101,9 3272,1
Kaymakam 1. sınıf (1/4) 5265,5 5554,6
Başkomiser (1/4) 3207,9 3384
Polis memuru (8/1) 3207,9 3384
Hemşire (Lisans - 1/4) 3014,9 3180,4
Mühendis (1/4) 3782,4 3990,1
Teknisyen (Lise -1/4) 2632,2 2776,7
Profesör (1/4) 7194,9 7589,9
Araştırma görevlisi (1/4) 3780,3 3987,9
İmam-hatip 3101,9 3272,1
Avukat (1/4) 3101,9 3272,1
En düşük memur emekli aylığı 2522 2660,4
*Memur emekli aylıklarına ek ödeme dahildir