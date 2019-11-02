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    HaberlerEkonomiEmeklikte Yaşa Takılanlar 2 Kasım son gelişmeler! EYT'de son durum ne?
    02.11.2019 - 12:27 |

    Emeklikte Yaşa Takılanlar 2 Kasım son gelişmeler! EYT'de son durum ne?

    Emeklilikte Yaşa Takılanlar konusu gündemde yer almaya devam ediyor. Yüz binlerce kişiyi yakından ilgilendiren EYT konusunda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması yasa konusunda umudu olan herkesi büyük üzüntüye uğrattı. Peki EYT'de son durum ne?

    Emeklikte Yaşa Takılanlar 2 Kasım son gelişmeler! EYT'de son durum ne?

    EYT konusunda araştırmalar tüm hızıyla devam ediyor. 2011 yılında ilk kez gündeme gelen EYT konusunda geçtiğimiz aylar içerisinde umutlandıran gelişmeler yaşanmasına rağmen yapılan son açıklamaların ardından umutlar yeniden suya düştü. Peki EYT konusunda son gelişmeler neler?

    EYT'DE SON DURUM

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Faruk Ilgaz Tesisleri önünde bir süre vatandaşlarla sohbet etti. Burada bulunan bir kadın Erdoğan'a seslenerek, "Cumhurbaşkanım EYT çıkar mı?" dedi. Erdoğan, "Yani 40 yaşında emekli mi olalım, 40 yaşında, 50 yaşında emeklilik mi olur" yanıtını verdi. Bunun üzerine kadının, "Sağlığımız bozuluyor nasıl yapacağız?" demesi üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sağlığı bozuk olanlar zaten primlerini her şeyini ödemişse, erken emeklilik noktasında zaten emekli olur" yanıtını verdi.

    Sahilde asılı halde bulundu!Antalya'da Lara sahilinde kameriyede asılı erkek cesedi bulundu. Üzerinden kimlik çıkmayan cesedin, el ve vücudundaki dövmelerden yabancı uyrukluya ait olabileceği tahmin ediliyor.
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