Emeklikte Yaşa Takılanlar 2 Kasım son gelişmeler! EYT'de son durum ne?

EYT konusunda araştırmalar tüm hızıyla devam ediyor. 2011 yılında ilk kez gündeme gelen EYT konusunda geçtiğimiz aylar içerisinde umutlandıran gelişmeler yaşanmasına rağmen yapılan son açıklamaların ardından umutlar yeniden suya düştü. Peki EYT konusunda son gelişmeler neler?

EYT'DE SON DURUM

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Faruk Ilgaz Tesisleri önünde bir süre vatandaşlarla sohbet etti. Burada bulunan bir kadın Erdoğan'a seslenerek, "Cumhurbaşkanım EYT çıkar mı?" dedi. Erdoğan, "Yani 40 yaşında emekli mi olalım, 40 yaşında, 50 yaşında emeklilik mi olur" yanıtını verdi. Bunun üzerine kadının, "Sağlığımız bozuluyor nasıl yapacağız?" demesi üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sağlığı bozuk olanlar zaten primlerini her şeyini ödemişse, erken emeklilik noktasında zaten emekli olur" yanıtını verdi.