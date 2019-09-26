Emeklilere sendika kurma hakkı tamam

‘Tüm Emekliler Sendikası’ olarak kurmak istedikleri sendikanın kuruluş evrakları herhangi bir işleme tabi tutulmadan Ankara Valiliği’nce iade edilen yöneticiler, durumu mahkemeye taşıdı.

Valilik, iade nedeni olarak emeklilerin, emek - sermaye ilişkisi içinde olmayan istihdam dışı gruplar olduğu, bu sebeple yasal mevzuatlar içerisinde emeklilerin sendika kurmasına ilişkin herhangi bir hükmün olmadığını belirtti.

‘İzin almak şart değil’

Mahkeme ise, “Gerek kanun hükümleri gerekse yargı içtihatları doğrultusunda sendikaların kurulmasında izin şartı aranmayacağı, kanunda belirtilen şartlar yerine getirilerek belge tüzüklerin ilgili valiliğe verilmesiyle sendika veya konfederasyonun tüzel kişilik kazanacağı anlaşılmaktadır” dedi.

Emekli grubun sendika başvurusunun işleme alınmasına yönelik karar verildi.

Ankara 8. İdare Mahkemesi’nce verilen kararla birlikte “emekli sendika başvurusunun işlem alınmaması” kararı iptal edildi. Emekli grubun sendika başvurusunun işleme alınmasına yönelik karar verildi.