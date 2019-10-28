Emeklilikte Yaşa Takılanlar'ı üzen söylem! EYT'de son durum ne?

EYT konusunda yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Son olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapılan açıklama EYT yasasının çıkmasını bekleyen vatandaşları da üzdü. Bir kadının EYT çıkacak mı sorusu üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından 40-50 yaşında emekli mi olalım açıklaması bu yasayı bekleyenleri üzdü. Peki EYT konusunda son gelişmeler neler?

EYT ÇIKAR MI? SORUSUNA CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN YANIT

Burada bulunan bir kadın Erdoğan'a seslenerek, "Cumhurbaşkanım EYT çıkar mı?" dedi. Erdoğan, "Yani 40 yaşında emekli mi olalım, 40 yaşında, 50 yaşında emeklilik mi olur" yanıtını verdi. Bunun üzerine kadının, "Sağlığımız bozuluyor nasıl yapacağız?" demesi üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sağlığı bozuk olanlar zaten primlerini her şeyini ödemişse, erken emeklilik noktasında zaten emekli olur" yanıtını verdi

YENİ BİR FORMÜL İÇİN HAREKETE GEÇİLECEK Mİ?

TOBB ETÜ Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Cem Kılıç da, EYT konusunda bir formül üretilmesi için harekete geçildiğini duyurdu. Kılıç, şunları söyledi:“Son dönemde bir gelişme oldu. Cumhurbaşkanımız, Cumhurbaşkanlığı Sosyal Politikalar Kurulu Üyesi Prof. Dr. Vedat Bilgin’i görevlendirdi. EYT’lerin düşüncelerini alacak, SGK ile görüşecek. Geçenlerde kendisiyle konuştum. ‘Bu konuda bir formül üreteceğiz, üzerinde çalışıyoruz. Cumhurbaşkanımızın talimatı var’ dedi. Bir parça umutlandım. Somut bir adım atılmış oldu. Umarım karşılıklı görüşmelerle bu iş bir noktaya gelir, çözüme ulaşır. Bu mağduriyetin giderilmesi gerekiyor.”

EYT SON DURUM NE? SON AÇIKLAMALAR

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın AK Parti’nin Kızılcahamam’daki son istişare kampında yaptığı sunumların ardından milletvekillerinden en çok gelen soru EYT ile ilgili oldu. Albayrak, sorulara, “EYT gündemimizde yok, böyle bir çalışma da yok” diye yanıt verdi.

Uzun süredir gündemde olan EYT sorunu, bu yıl ilk olarak Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a milletvekillerinin konuyu iletmesiyle gündeme geldi. Erdoğan, EYT’yi gündeme getiren milletvekillerine şu yanıtı verdi: “Muhalefet bu konuyu sürekli gündemde tutsa da bizim gündemimizde yok. Aksi halde sistemimizi çökertiriz. Biz seçim alacağız diye, popülist politika yapmayacağız. Seçimi alacağız diye millete olmadık sözler veremeyiz. Ama ileride uygun bir zemin bulunursa, böyle kamuoyunda tartışıldığı şekliyle değil de sosyal güvenlikteki dengeleri bozmayacak şekilde bir çalışma yapılabilir.” Ancak daha sonra Erdoğan, konuyu gündeme getiren vekillere, “Siz hâlâ orada mısınız, o iş bitti” yanıtı verdi.