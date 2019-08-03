Emekliye bayram erken gelecek

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk’un açıklamasına göre, Kurban Bayramı dolayısıyla 12 milyonu aşkın emekliye 1000’er lira bayram ikramiyesi ödenecek. Emeklilere bayram ikramiyeleri 8 ve 9 Ağustos tarihlerinde ödenecek. İkramiyeler SSK kapsamında olanlara 8 Ağustos, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı kapsamında olanlara ise 9 Ağustos’ta ödenecek. Emekli ikramiyeleri bayram öncesinde ödenmiş olacak. 12 milyon 142 bin kişiye ödenecek toplam ikramiye miktarı yaklaşık 10 milyar 800 milyon lira olacak. Emekliler Ramazan Bayramı dolayısıyla da bin TL’lik ikramiye almıştı.

Ölüm aylığı alanlar

İkramiyeden ölüm aylığı (dul ve yetim aylığı) alanlar da yararlanacak. Birden fazla dosyadan gelir ve aylık alanlar tek dosya üzerinen ikramiye alacak. Bu durumdakiler, en fazla deneğe imkan veren dosya üzerinden ikramiye alacak. Hem kocasından hem babasından ölüm aylığı alan kişilerin ikramiyesi, 2 dosyadan hangisinde ölüm aylığı oranı daha yüksek ise o dosyaya göre ödenecek. Dul ve yetim aylığı alanlara, hisseleri oranında ikramiye ödenecek. 2018’de çıkan yasa doğrultusunda emekliler yılda 2 defa dini bayramlar öncesi ikramiye alıyorlar.

Listede kimler var?

Ramazan Bayramı ikramiyeleri, ödemenin yapıldığı tarihte SGK’dan emekli aylığı alanların yanı sıra, mayıs ayına aylığı bağlanan emeklilere de verilecek. Bunun yanı sıra bayramda maaş almaya hak kazanan yaşlılık aylığı, vazife malullüğü aylığı, ölüm aylığı ile sürekli iş göremezlik geliri almakta olan kişiler, şehit yakınları, gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terörden mağduru sivil vatandaşlar ile bu kişilerin hak sahipleri de ikramiye almaya hak kazanacak.