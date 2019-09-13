13.09.2019 - 10:26 | | AA
Emlak Konut'tan, Florya ve Riva projeleri açıklaması
Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (GYO) Beykoz ve Florya'da proje geliştirmek amacıyla Galatasaray Spor Kulübü Derneği ile 2016 yılında imzalanan protokollerin feshi sürecine başlandığını bildirdi.
Emlak Konut GYO tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayımlanan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Galatasaray Spor Kulübü Derneği mülkiyetinde bulunan Beykoz İlçesi Riva Mahallesinde kain taşınmazlar ile Bakırköy İlçesi Florya Mahallesinde kain taşınmaz üzerinde proje geliştirmek amacıyla Galatasaray Spor Kulübü Derneği ile şirketimiz arasında 2016 yılında imzalanan protokollerin feshi süreci başlatılmıştır."
2 bin 500 yıllık! Gelen gitmek istemiyor...Denizli'nin Pamukkale ilçesindeki 2 bin 500 yıllık antik havuz, ziyaretçilerine tarihi bir atmosferde yüzme olanağı tanıyor. İçinde tarihi sütun ve mermer parçaları bulunan, yaz kış sıcaklığı 36 derece olan antik havuz, yerli ve yabancı turistlerin akınına uğruyor.