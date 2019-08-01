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    HaberlerEkonomiEn büyük 100’den 55’i düştü
    01.08.2019 - 10:15| DHA

    En büyük 100’den 55’i düştü

    Kripto para birimleri piyasalarına ilişkin çeşitli açıklamalar ve yasal belirsizliklerin ardından piyasadaki yatay devam ederken, piyasanın en yüksek hacimli 100 biriminden son 24 saatte 55’i düştü.

    En büyük 100’den 55’i düştü

    Facebook’un kripto para birimi Libra’nın tanıtılmasından bu yana söz konusu kripto para birimi projesine yönelik çeşitli üst düzey eleştiriler yapılmıştı. ABD Başkanı Donald Trump, Libra’nın “finansal hizmet vermek istiyorsa aBD’deki diğer bankalarla aynı kural ve yaptırımlara tabi tutulması gerektiğini” söylerken, Fransa Maliye Bakanı Bruno Le Maire Libra’nın finansal sisteme çeşitli riskler oluşturabileceğini ve ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell Libra’nın dikkatli bir şekilde incelenmesi gerektiğini vurgulamıştı.

    Libra’ya yönelik başka bir yorum da Ripple CEO’su Brad Garlinghouse’dan geldi. Garlinghouse, Facebook’un üst düzey yöneticilerden ve yasa yapıcılardan gelen eleştiri ve şüphelerden şirketin sorumlu olduğunu söyledi. Bloomberg’e verdiği röportajda Garlinghouse, şirketin tanıtım yazısında Libra’nın “yeni para birimi” olacağını iddia ederek “aşırıya kaçtığını” belirtti.

    Gelişmelerin ardından piyasanın en yüksek hacimli birimi Bitcoin, son 24 saatte yüzde 2.12 artışla 9,956 dolara yükseldi ve 177 milyar 720 milyon dolarlık piyasa hacmiyle piyasanın yüzde 65.1’ini oluşturdu.

    Toplam 2,405 adet kripto para biriminin oluşturduğu piyasanın en yüksek hacimli 100 biriminden son 24 saatte 55’i düştü ve yüzde 8.20 ile en çok 83’üncü sıradaki ABBC Coin değer kaybetti.

    En yüksek hacimli 10’dan da son 24 saatte yüzde 1.16, yüzde 1.15, yüzde 4.0 ve yüzde 1.09 ile sırasıyla yalnızca Ripple, Bitcoin Cash, Bitcoin SV ve Stellar düştü.

    Piyasadaki yatay seyre paralel olarak piyasa hacmi 273 milyar 147 milyon dolar, piyasadaki 24 saatlik işlem hacmi de 52 milyar 937 milyon dolar olarak hesaplandı.

    En yüksek hacimli 10 kripto para birimindeki değişiklikler (sıra numaraları, birimlerin sıralamadaki yerini gösteriyor);

    1.Bitcoin yüzde 2.12

    2.Ethereum yüzde 0.31

    4.Litecoin yüzde 4.41

    6.Binance Coin yüzde 1.49

    7.Tether yüzde 0.12

    8.EOS yüzde 0.38 artarken

    3.Ripple yüzde 1.16

    5.Bitcoin Cash yüzde 1.15

    9.Bitcoin SV yüzde 4.0

    10.Stellar yüzde 1.09 düştü.

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