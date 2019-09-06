En büyük mağazayı Emaar AVM’de açtı

450 mağazasıyla faaliyet gösteren Emaar Alışveriş Merkezi’ndeki Ermenegildo Zegna mağazası, çağdaş mimarisi, sahip olduğu tasarım mobilyaları, lüks erkek giyim koleksiyonları ile ziyaretçilerine ayrıcalıklı bir ortam sağlamayı amaçlıyor.

Ermenegildo Zegna’dan Z Zegna ve Sartoria’ya geniş bir erkek giyim koleksiyona sahip olan marka, aynı zamanda zengin aksesuar ve ayakkabı koleksiyonlarıyla da dikkat çekiyor.