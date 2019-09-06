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    HaberlerEkonomiEn büyük mağazayı Emaar AVM’de açtı
    06.09.2019 - 07:50| EKONOMİ SERVİSİ

    En büyük mağazayı Emaar AVM’de açtı

    Lüks erkek giyim markası Ermenegildo Zegna’nın İstanbul’da bulunan en büyük ve prestijli mağazası, alışveriş merkezi Emaar’da açıldı.

    En büyük mağazayı Emaar AVM’de açtı

    450 mağazasıyla faaliyet gösteren Emaar Alışveriş Merkezi’ndeki Ermenegildo Zegna mağazası, çağdaş mimarisi, sahip olduğu tasarım mobilyaları, lüks erkek giyim koleksiyonları ile ziyaretçilerine ayrıcalıklı bir ortam sağlamayı amaçlıyor.

    Ermenegildo Zegna’dan Z Zegna ve Sartoria’ya geniş bir erkek giyim koleksiyona sahip olan marka, aynı zamanda zengin aksesuar ve ayakkabı koleksiyonlarıyla da dikkat çekiyor. 

    Alkollü sürücü polise zor anlar yaşattıNevşehir’de bu gece saatlerinde meydana gelen trafik kazasında kazaya karışan alkollü sürücü alkol muayenesine girmemek için denemediği yol kalmadı.
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