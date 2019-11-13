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    HaberlerEkonomi Haberleri En çok işçi dövizi girişi olan AB ülkesi Portekiz
    13.11.2019 - 08:03 |

    En çok işçi dövizi girişi olan AB ülkesi Portekiz

    Portekiz en çok işçi dövizi girişi olan AB ülkesi olmaya devam ediyor.

    En çok işçi dövizi girişi olan AB ülkesi Portekiz

    Portekiz, 2017'nin ardından 2018 yılında da AB üyesi ülkeler içinde en çok işçi dövizi girişi olan ülke olmayı başardı.

    Yurt dışında çalışan işçilerin 2018 yılında Portekiz'e gönderdikleri havale miktarı 3,6 milyar euro oldu. Romanya 3 milyar euro ile ikinci, Polonya 2,9 milyar euro ile üçüncü, Britanya 2,3 milyar euro ile dördüncü sırada yer aldı.

    Portekiz vatandaşlarının yurt dışına havaleleri ise sadece 600 milyon euro oldu.

    Bu gelen ve giden havaleler arasında 3 milyar euro farkı işaret ediyor ve bu AB içindeki en yüksek miktar.

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