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    HaberlerEkonomiEn ‘enerjik’ zirve başladı
    07.10.2019 - 07:50 | | MİTHAT YURDAKUL Ankara

    En ‘enerjik’ zirve başladı

    En ‘enerjik’ zirve başladı

    Enerji piyasasının “en büyük aile buluşması” olarak gelenekselleşen ve 1500’ün üzerinde ulusal ve uluslararası şirketi kamu kurum ve kuruluşlarıyla buluşturan Türkiye Enerji Zirvesi Antalya’da başladı. Zirvenin konu başlıkları arasında ticaret savaşları ve jeopolitik gelişmelerin emtia piyasalarına etkileri, Doğu Akdeniz gazının ticarileştirilmesi ve Doğu Akdeniz enerji jeopolitiği gibi konular bulunuyor. Zirveye Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ile EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz da katılacak.

    Türkiye Enerji Zirvesi Başkanı Mustafa Karahan, zirveye iştirak edecek katılımcı ve karar alıcıların enerji sektörüne ilişkin gelecek öngörülerini genişletmeyi hedeflediklerini belirterek, “Sektörde söz sahibi olan üst düzey yöneticilerin katılacağı zirvenin ev sahibi olarak, enerji sektörüne dair yeni iş birliklerine katkıda bulunmak bizler için büyük önem taşıyor” dedi.

    Alev alev yandı...Fatih’te iki katlı metruk binada çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile büyümeden söndürüldü. Metruk binanın alev alev yanması da kameralar tarafından kaydedildi.
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