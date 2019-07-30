En fazla üretim ve teslimat linyitte gerçekleşti

Katı yakıtların 2019 yılı Mayıs ayı toplam satılabilir üretim miktarlarına bakıldığında taşkömürünün 109 bin 907 ton, linyitin(1) 6 milyon 804 bin 714 ton ve taşkömürü kokunun 379 bin 823 ton, teslimat(2) miktarlarına bakıldığında ise taşkömürünün 2 milyon 150 bin 343 ton, linyitin 6 milyon 381 bin 187 ton ve taşkömürü kokunun 398 bin 760 ton olarak gerçekleştiği görüldü.

Üretimin teslimatları karşılama oranı en düşük taşkömüründe gerçekleşti

Üretilen katı yakıtların teslimatları karşılama oranı(3) %5,1 ile en düşük taşkömüründe gerçekleşti. Bu oran taşkömürü kokunda %95,3 iken linyitte %106,6 olarak hesaplandı.

Taşkömürü ve linyit teslimatı en fazla termik santrallere yapıldı

Katı yakıtların teslimat yerlerine göre dağılımı incelendiğinde taşkömürü teslimatının %52'si termik santrallere, %24,5'i kok tesislerine, %8'i demir-çelik haricindeki sanayiye yapılırken linyit teslimatının %88'i termik santrallere ve %7,4'ü demir-çelik haricindeki sanayiye yapıldı. Taşkömürü kokunun ise %95'i demir-çelik sanayine sevk edildi.