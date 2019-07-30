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    HaberlerEkonomiEn fazla üretim ve teslimat linyitte gerçekleşti
    30.07.2019 - 10:04

    En fazla üretim ve teslimat linyitte gerçekleşti

    Mayıs ayında katı yakıtlarda en fazla üretim ve teslimat linyitte gerçekleşti.

    En fazla üretim ve teslimat linyitte gerçekleşti

    Katı yakıtların 2019 yılı Mayıs ayı toplam satılabilir üretim miktarlarına bakıldığında taşkömürünün 109 bin 907 ton, linyitin(1) 6 milyon 804 bin 714 ton ve taşkömürü kokunun 379 bin 823 ton, teslimat(2) miktarlarına bakıldığında ise taşkömürünün 2 milyon 150 bin 343 ton, linyitin 6 milyon 381 bin 187 ton ve taşkömürü kokunun 398 bin 760 ton olarak gerçekleştiği görüldü.

    Üretimin teslimatları karşılama oranı en düşük taşkömüründe gerçekleşti

    Üretilen katı yakıtların teslimatları karşılama oranı(3) %5,1 ile en düşük taşkömüründe gerçekleşti. Bu oran taşkömürü kokunda %95,3 iken linyitte %106,6 olarak hesaplandı.

    Taşkömürü ve linyit teslimatı en fazla termik santrallere yapıldı

    Katı yakıtların teslimat yerlerine göre dağılımı incelendiğinde taşkömürü teslimatının %52'si termik santrallere, %24,5'i kok tesislerine, %8'i demir-çelik haricindeki sanayiye yapılırken linyit teslimatının %88'i termik santrallere ve %7,4'ü demir-çelik haricindeki sanayiye yapıldı. Taşkömürü kokunun ise %95'i demir-çelik sanayine sevk edildi.

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