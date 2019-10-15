En genç ekonomi Nobel’i yoksullukla mücadeleye

İsveç Kraliyet Bilimler Akademisi, Alfred Nobel anısına verilen Sveriges Riksbanks (İsveç Merkez Bankası) Ekonomi Bilimleri Ödülü’nün “küresel yoksulluğu gidermeye yönelik deneysel yaklaşımları için” Banerjee, Duflo ve Kremer’a verildiğini duyurdu. Yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:







“2019 Ekonomi Ödülü’nü kazananların yaptığı çalışmalar insanlığın küresel yoksullukla mücadele kabiliyetini artırmıştır. Bu yılın Nobel ödülü kazananları, küresel yoksullukla mücadelede en iyi yolları bulma konusunda yeni bir yaklaşım geliştirmişlerdir. Bu yaklaşım yoksulluk sorununu daha küçük, yönetilebilir sorunlara bölerek, örneğin çocuk sağlığını korumak için en etkili müdahalelerin neler olabileceğini ortaya koymaya çalışmaktadır.”



Ödül 10 Aralık’ta



47 yaşında ödülü kazanan Duflo, ödülü kazanan ikinci kadın ve en genç bilim insanı oldu. Duflo halen Massachusetts Teknoloji Üniversitesi’nde (MIT) yoksulluğu giderme ve kalkınma ekonomisi konularında çalışmalarını sürdürüyor.



Hindistan’ın Mumbai kentinde 1961 yılında doğan Abhijit Banerjee, MIT’de ekonomi profesörü olarak görev yapıyor. ABD’de 1964’te doğan Kremer da halen Harvard Üniversitesinde gelişmekte olan toplumlar üzerine çalışıyor. Kazanan ekonomistlere ödülleri 10 Aralık’ta törenle takdim edilecek.