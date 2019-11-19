En iyi tasarımlar ödülleri topladı
İstanbul Maden İhracatçıları Birliği (İMİB) tarafından bu yıl ‘Fazlalıklarından Kurtul’ sloganıyla 8. kez düzenlenen Endüstriyel ve Mimari Doğal Taş Tasarım Yarışması’nın (DOTT) ödül töreni, ‘Türkiye Tasarım Haftası’ etkinliği kapsamında Haliç Kongre Merkezi‘nde gerçekleştirildi.
74 bin TL’lik ödül
Yarışmaya toplam 404 proje katıldı. Öğrenci ve profesyonel kategorisinde dereceye giren 14 proje toplam 74.500 TL’lik para ödülünün sahibi oldu.
Türkiye’de tasarım kültürünün oluşmasına ve Türk tasarımcıların dünyaya tanıtılmasına katkı sağlayan Design Week Turkey 2019 (Türkiye Tasarım Haftası) başladı.
2 farklı kategori
Yarışmanın sonuçları, Haliç Kongre Merkezi‘nde gerçekleştirilen ödül töreninde açıklandı. Dereceye giren tasarımcılar ödüllerini İstanbul Maden İhracatçıları Birliği Başkanı Aydın Dinçer’in elinden aldı.
İki farklı kategoride düzenlenen yarışmada sunulan projeler; sektör liderleri, akademisyen ve profesyonel tasarımcılar tarafından değerlendirildi. Öğrenci kategorisinde dereceye girenler yurt dışı bursu almaya hak kazandı.