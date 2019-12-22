En ‘sosyal’ girişimler

Dünyada en bilinen örneği mikrofinans hareketinin babası Muhammed Yunus. Birleşmiş Milletler’in yoksulluk, açlık, sağlık, eğitim, iklim değişikliği, cinsiyet eşitliği, su, enerji, çevre ve sosyal adalet gibi sorunların çözümü için belirlediği 17 küresel amaç çerçevesinde şekillenen sosyal girişimler var. Ülkemizde sosyal girişimlerin büyüklüğü 20 milyon TL’yi buluyor. Pek çok firma ve grup da bu girişimlere destek veriyor. Zorlu Holding bunlardan biri. Kurduğu İmece ile sosyal inovasyona sistemine katkı sağlamayı hedefliyor. İmece’nin desteklediği ilginç start up’lara göz attık.





Yeni çevreci hareket









Ecording: Bireylere çevre bilincini aşılamayı hedefleyen bir proje olarak ortaya çıktı. Türkiye’nin çeşitli üniversitelerinde okuyan 7 arkadaş bir araya gelip bireysel çevre bilincini geliştirmeye yönelik teknolojiler üretmek için çalışma başlattı. Ekip, drone’a ilave ettikleri özel bir sistem sayesinde ormanlık alanlara havadan ağaç tohumları ekimi yapabilen ‘Ecodrone’ adını verdikleri cihaz geliştirdi. İklim değişikliği sorunlarından etkilenen kırsal bölgelerde kadınların hazırladıkları tohum toplarını drone’la fırlatıp, ulaşılması zor alanları ağaçlandırarak iklim ve kadın istihdamı konularına aynı anda çözüm geliştiriyorlar.



Oyuncak her çocuğun hakkı









Toyi: Oyunun iyileştirici gücünü kullanarak çocuklara sorun çözme, duygularını ifade etme gibi temel bilgi ve becerileri kazandırmak, hayal gücü ve yaratıcılıkları gelişmiş, üretken ve özgüvenli bireyler olmalarını sağlamak için oyuncak kitleri tasarlıyor. 6 yaş ve üstü çocuklar etraflarında bulunan günlük nesneleri hayallerindeki oyuncaklara dönüştürüyor. Toyi oyuncak kitinin içinde yönerge ve kurallar yok. Tüm süreç çocukların hayal gücüne bırakılıyor. Toyi, genç girişimci Elif Atmaca’nın mezuniyet projesi.



Kızlar için futbol









Kızlar Sahada: Kız çocukları için futbol okulu, lise öğrencileri ve yetişkin kadınlar için turnuvalar, kız erkek karma gruplar için futbol ve sosyal gelişim kampları ve spor kulüpleri, okullar ve firmalar için eğitimler düzenliyor. Altı gün süren ve sosyo ekonomik dezavantajlı, 10-12 yaş arasındaki kız çocuklarını futbolla tanıştıran bir organizasyon. Altı gün boyunca gönüllü öğrenciler, Akademi öğrencilerine futbol ve çeşitli alanlarda (güzel sanatlar, bilim, kodlama, robotik, drama) eğitimler veriyorlar.



Kuklalar ve kutu oyunu









Önemsiyoruz: Aralık 2015’ten beri hapishanede anneleriyle birlikte yaşamak zorunda olan 0-6 yaş arasındaki çocuklar için proje ve ürünler geliştiriyor. Örgün eğitim kadar okul öncesi dönemde oyuncağa erişimi de temel hak olarak tanımlayan Önemsiyoruz ekibi, annesi ile hapishanede yaşamak zorunda olan çocukların bu haklarının sınırlı olduğunu fark ederek temel duygu ve kavramların algılanmasını kolaylaştıracak duygu kuklaları ve kutu oyunu geliştirdi.



Restoran menüleri görünür olacak









BlindLook: Restoranlarda menüleri görmeyenler için de görünür hale getiren bir girişim. Kendisi de görme engelli olan Sadriye Görece ve arkadaşı Cihat Ersin Aydın tarafından kuruldu. Çalışmalarına ilk olarak restoranları ve menüleri görme engelliler için erişilebilir kılarak başladı. Girişim, engelli bireylerin çevrelerindeki restoranlardan haberdar olmalarını, böylece sosyal hayata katılımlarını artırmayı amaçlıyor. Kurumsal işbirlikleri geliştiren BlindLook, erişilebilir mekanlar, restorana ulaşmak için yol tarifleri, dijital olarak erişilebilir menüler sunarak sipariş sürecini özgürleştiriyor.

